Xisco se despidió de Peñarol con una carta: "Una vez manya, siempre manya"

Con un total de seis goles en 27 partidos, Xisco Jiménez cerró su etapa en Peñarol. En una transferencia que fue toda una novedad, ya que se trataba de un jugador europeo, el nacido en Mallorca tuvo un pasaje de casi un año y medio por el club aurinegro.

Luego de que se concretara la rescisión de su vínculo con la institución, el español aprovechó sus redes sociales para despedirse y también para agradecerle al club.

"Hola carboneros! Ha llegado el momento de separar nuestros caminos, primero que nada quiero agradeceros todo el cariño y respeto que me habéis mostrado todo momento desde que puse un pie en Uruguay", comienza el atacante de 34 años.

"He vivido una experiencia increíble e inolvidable, que desde luego ha superado mis expectativas previo a llegar a Peñarol. Me siento afortunado por haber defendido los colores de un club tan enorme como es Peñarol", agregó.

"Siempre traté de defender al club con el máximo respeto y profesionalismo. A pesar de que el último año no saliesen las cosas como uno quería, por mucho motivos, pero el recuerdo que me llevo es muy bonito y especial. Me llevo grandes amigos, conocer un país con una gente muy acogedora, muy cercana a mí y a los míos", expresó.

"Y lo más importante de todo, agradecer a todos mis compañeros, mi familia durante esta aventura en Uruguay, todos los momentos que hemos pasado juntos, a todos los trabajadores del club y a toda la gente que hizo posible que viviera esta 'locura'", manifestó.

"Desde ya un carbonero más a la distancia. Un fuerte abrazo a [email protected], mucha salud y el mayor de los éxitos", finalizó.