Xisco contó cómo fue uno de los encuentros con Forlán en España

Xisco Jiménez decidió pasar la cuarentena en España. Luego del diálogo con los dirigentes de Peñarol se marchó a Mallorca donde se encuentra con sus hijos y donde brindó una entrevista a Radio Marca.

El delantero español hizo referencia a que "desde la lejanía sentía impotencia de no poder ayudar y por eso me vine. Desde que me vine a Uruguay, incluso antes de salir para acá donde hice la cuarentena que nos mandó el club, estaba haciendo trabajos que nos mandaron para hacer en casa para no perder ritmo y que nos actualizan todos los días".

Desde España, el fútbol sudamericano no es seguido tan habitualmente y por eso el delantero fue consultado sobre cómo era el uruguayo: "El nivel de fútbol es muy físico. Son equipos aguerridos y no dejan tiempo para pensar, están muy encima, pero al final no deja de ser fútbol. Cada liga tiene sus cosas, pero es un fútbol muy competitivo. He podido comprobar la Copa Libertadores y hay equipos con mucho nivel y uno intenta adaptarse de forma rápida. El tiempo que llevo ahí estoy muy a gusto, me he integrado muy bien al grupo y a la dinámica de entrenamientos".

La pregunta era casi infaltable ya que con la trayectoria que hizo en España, la presencia de Forlán en Peñarol no pasa desapercibida: "Es una suerte tener un referente como Forlan de entrenador por todo lo que fue como jugador y la experiencia que tiene en la espalda y más para los jóvenes. El grupo de trabajo es espectacular, bien medido y calculado".

Pero Xisco contó una particularidad y fue lo que sucedió en uno de los encuentros en los que se enfrentaron en el fútbol español mientras "Cachavacha" rompía redes con las camisetas del Villarreal y del Atlético de Madrid.

"Hemos jugado en contra en España cuando él estaba Villarreal y Atlético de Madrid. Incluso, conversando cuando él llegó al club, nos dimos que cuenta que habíamos intercambiado camiseta en uno de los duelos en los que nos enfrentamos".

Sobre Forlán como entrenador, el delantero aseguró: "Está encima de todos. En el día a día está muy atento y hace mucho hincapié en el ataque porque experiencia le sobra. Siempre busca mostrarnos cómo sacar más beneficios al momento de atacar".

El delantero se deshizo en elogios para los hinchas y manifestó que "te diría que jugamos con más de 12. El ambiente es espectacular, el color que le dan en casa o incluso cuando jugamos afuera. Peñarol es uno de los clubes con mayor repercusión en Uruguay y en América y acá la gran mayoría o son de Peñarol o de Nacional, aunque por mi experiencia pienso que Peñarol tira un poco más. Te lleva a tener una responsabilidad muy grande porque no vale otra cosa que ganar".