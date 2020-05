Xavi revela la edad hasta la que va a poder jugar Lionel Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Xavi Hernández, en una conversación en Instagram con Samuel Eto'o, consideró que a Lionel Messi todavía le queda mucho combustible y que sin problemas podría jugar más de cinco años en gran nivel.

El exfutbolista y compañero de Messi en el FC Barcelona al hablar de "La Pulga" dijo: "Todavía le quedan cinco o siete años muy buenos. Se cuida bien y puede seguir jugando hasta que tenga 37, 38 o 39 años. Jugará en la Copa Mundial de Catar, estoy seguro".

Xavi también reiteró que había recibido una gran oferta para cumplir su sueño de orientar al Barcelona en enero pasado, pero decidió que era demasiado pronto. "En enero, no era el momento adecuado. Tuve conversaciones con Eric Abidal (director deportivo de Barcelona) y Oscar Grau (director ejecutivo de Barcelona) y recibí una gran oferta, pero necesito un poco más de experiencia. Entrenar a Barcelona es mi sueño. Me gustaría hacerlo algún día. Lo he dicho muchas veces".

Por otro lado, Xavi se refirió al posible regreso Neymar, que abandonó el Camp Nou en 2017 para fichar por el Paris Saint-Germain. “Futbolísticamente no hay duda que está entre los tres o cinco mejores del mundo, puede marcar diferencias. Ojalá vuelva al Barça, soy del Barça y quiero a los mejores ahí. He compartido equipo con él y tiene un carácter positivo, sumaría mucho en el Barça, sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias”.