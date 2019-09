Xavi quiere que Suárez y Messi "corran más" para "implicarse defensivamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exfutbolista del FC Barcelona, hoy entrenador del Al Sadd árabe, Xavi Hernández, consideró que el club blaugrana necesita que Lionel Messi y Luis Suárez se convenzan de que deben trabajar para el equipo. “Si los de arriba no trabajan tanto para el grupo, el Barça sufrirá”.

En una entrevista concedida al diario ARA, Xavi insistió que hay que convencer a Messi y a Suárez para que se impliquen defensivamente. “Hay que convencerlos. Messi es el mejor defensa que puedes encontrar, cuando va, va. Tiene un tren inferior insuperable, tiene velocidad mental y velocidad física. Lo tiene todo, pero hay que convencerlo de que si hace el esfuerzo será mejor para él y para el equipo. Lo hace muchas veces, y Suárez también. Es como Eto’o, que nos daba un trabajo defensivo contagioso. ¿Si ves que corre el crack del equipo, cómo no lo van a hacer Aleñá o De Jong? Hay que convencer al jugador de que si hace 10 o 20 metros hacia adelante, seguramente dejará de hacer 70 u 80 en dirección contraria”.

Barcelona está viviendo la peor campaña de los últimos 25 años, porque no empezaba tan mal un campeonato de Liga desde la temporada 1994/95 con Johan Cruyff como entrenador en su penúltimo proyecto con el conjunto catalán. Por eso Xavi entiende que “falta que el equipo se implique. Tengo una norma, si todo el mundo trabaja, no hay problemas defensivos”.

Desde la distancia, Xavi no se anima a anticipar que su actual tarea como entrenador sea un puente que lo lleve al Barcelona. Es más, admitió que: “fue difícil marchar y también lo será volver”. Y explicó: “Tengo la sensación que la gente espera mucho de mí. Por un lado me gusta que me vean como un futuro entrenador del Barça, pero por otro es un poco como una losa. Costará encontrar el momento de volver. Pero tengo una ilusión enorme”.