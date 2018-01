Wesley Sneijder es nuevo jugador del Al Gharafa

El centrocampista holandés Wesley Sneijder, de 33 años, se presentó con su nuevo equipo, el Al Gharafa de la liga catarí, al que llegó procedente del Niza francés tras cinco meses de decepción en la Ligue 1.



"Para ser honestos, decidí venir aquí para jugar a fútbol", declaró el internacional neerlandés durante su presentación con el Al Gharafa, club con el que ha firmado un contrato de 18 meses.



Su debut con el actual séptimo clasificado del campeonato catarí (de 12 equipos) podría ser el próximo viernes.



"Hubo especulaciones sobre que me iría a Estados Unidos, China o a otros sitios, pero en ningún sitio leí que me iría a Catar", añadió el jugador, que admitió haber "recibido propuestas de todos lados".



"Me siento bien recibido aquí y estoy feliz de haber elegido el Al Gharafa. Estoy deseando comenzar a entrenarme y ayudar al equipo", añadió.



Sneijder llegó al Niza procedente del Galatasaray turco el pasado verano (boreal), pero sus problemas físicos le impidieron poder hacerse un hueco en el equipo de la Ligue 1.



En el pasado, Sneijder tuvo grandes momentos, siendo campeón de la Liga española con el Real Madrid (2008) y viviendo el gran año 2010 del Inter de Milán, que ese año se proclamó campeón de la Serie A, la Liga de Campeones, la Copa de Italia y el Mundial de Clubes.



Con la selección holandesa ha jugado 133 partidos y fue subcampeón del mundo en 2010 en Sudáfrica, en la final en la que España consiguió el título.