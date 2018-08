Welker inició ronda de consulta con los clubes

Después de la nueva charla que mantuvo con Óscar Tabárez, en el Complejo Celeste, y en la que volvieron a tocarse varios temas, Edgar Welker inició la ronda de contactos con los presidentes de los clubes para ver si están de acuerdo con la permanencia del entrenador al frente de la Selección uruguaya hasta la finalización del Mundial de Qatar 2022.

La resolución del tema, entonces está en manos de los clubes, dado que serán ellos con su voto afirmativo o negativo los que terminen determinando si el ciclo continuará de la forma acordada por el Ejecutivo con el entrenador.

“Para nosotros este es un proceso que no se debe cortar. Y no vemos que exista un impedimento para que esto no deba seguir”, comentó a Ovación un integrante del Ejecutivo de la AUF.

Los neutrales quieren darle celeridad al tema, para que Tabárez ya ponga en marcha todo el proyecto que tiene en mente para seguir transformando el fútbol uruguayo, y por esa razón Welker procurará liquidar en la jornada todos los diálogos con los presidentes de las instituciones.

Una expresión mayoritaria y favorable no cerrará el proceso de diálogo y reuniones con Tabárez, porque hay aspectos del trabajo y del contrato que deberán seguir siendo evaluados.

Eso sí, la dilucidación, igualmente, no es para nada sencilla. En especial porque hay clubes que realizan reparos a los recursos que se destinan a todo el proceso de las selecciones y al propio Complejo Celeste.

Esta demora, por otra parte, también ya tiene un efecto inmediato, que no es otra cosa que atacar la disputa de uno o dos partidos de septiembre con otro entrenador al frente del combinado.

Ya se sabe, que si no se firma el contrato con Tabárez el responsable de conducir a la Celeste ante México el 7 de septiembre en Houston será Fabián Coito. En ese caso, el domingo próximo será Coito, como lo explicó Eduardo Belza a Ovación, el encargado de realizar la lista de jugadores reservados.

Aunque es un hecho que se procurará esperar hasta último momento, porque en el fútbol todo puede suceder y quizás lo que hoy parece trancado por la falta de votos, se modifique en horas, se sabe que no habría ningún inconveniente en reservar a los futbolistas el propio domingo. En el pasado, según supo Ovación, alguna vez también sucedió de esa forma.

Vale remarcar, por otra parte, que podría jugarse otro partido más, el 11 de septiembre. En este caso, el cotejo contra Ecuador que se iba a llevar adelante en Philadelphia pasaría para Chicago. La negociación para definir este encuentro se mantiene, dado que a Uruguay le interesa aprovechar la doble fecha FIFA. Si eso no fuera posible, entonces el único partido sería ante México el 7 a la hora 21:05.