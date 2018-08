Welker informó que Conmebol recomienda suspender las elecciones

El vicepresidente de la AUF, Edgar Welker, anunció que a las oficinas de la Asociación llegó una nota de la Conmebol recomendando que se suspenda el acto eleccionario que se iba a llevar en la noche de hoy martes.



El vicepresidente de la AUF, hoy en ejercicio de la presidencia debido a la renuncia de Wilmar Valdez, precisó que el organismo rector del fútbol continental considera que "no están dadas las condiciones" ni "hay garantías" institucionales para que se realice la elección del nuevo presidente.



"La Conmebol nos recomienda que no haya elecciones, adelantándose a lo que puede pasar. Que gane un candidato que no presentó el examen de idoneidad que se exige", le explicó Welker a Ovación, refiriéndose obviamente a Eduardo Abulafia,



Si bien Welker reconoció que es cierto que Abulafia puede presentarse, ganar y ser presidente de la AUF sin contar con el mencionado documento que se exige por FIFA y Conmebol desde el año pasado, esto podría tener consecuencias muy graves.



"La Conmebol puede llegar a no reconocer a Uruguay y es factible que se corten nuestros vínculos con la Confederación, aunque esto aún no lo sabemos. Podría ser incluso que Uruguay no pueda participar en los campeonatos organizados por la Conmebol", explicó Welker, quien reconoció sentirse muy decepcionado por la actitud de algunos dirigentes.



"El de hoy debía ser un día de fiesta para la Asociación y se ha convertido en todo lo contrario por este ambiente tan enrarecido. Vivo esto con un gran estupor", reconoció Welker, quien explicó a su vez que solamente la asamblea de clubes tiene la potestad de suspender la elección. Para que esto suceda se necesitan 12 votos, los mismos que para que gane uno de los candidatos.