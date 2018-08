Welker: "Hay que negociar en serio y ver qué empresa se interesa en el fútbol uruguayo"

El actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Edgar Welker, anunció que generará reuniones con las cadenas internacionales de televisión y con la empresa Tenfield para saber qué posibilidades reales existen de romper el contrato de los derechos de TV local.



Welker opinó que ya es "hora de sacarse la careta" y remarcó que hay que dejar de fantasear. "No hay que especular más. Ver quién viene y puede poner 60 millones de dólares, como me parece que andaría por ahí la multa para rescindir. Me reuniré con todas las partes y si no hay una empresa que se interese, que alguien traiga los millones de dólares que se precisan para romper el contrato. Y, si no, asumamos el contrato que está vigente".



En declaraciones al programa Derechos Exclusivos (1050 AM), el dirigente consideró que es importante dar este paso y señaló que tiene la intención de trabajar y dejar el camino avanzado para las futuras autoridades. "Voy a promover reuniones con empresas internacionales que puedan tener intereses con los derechos de TV del fútbol uruguayo, voy a reunirme con el BPS porque los clubes están penando por los aportes que tienen que hacer al Estado. Y no descarto llamar personalmente a (Francisco) Casal para saber si está dispuesto a dejar de emitir el fútbol y en qué condiciones se podría rescindir el contrato con Tenfield".



En tal sentido, el presidente de la AUF reconoció que el ambiente que se ha creado con la empresa Tenfield "está dividiendo al fútbol y los que queremos al fútbol pretendemos que las cosas funcionen. Y bien".



Describió luego que "hay mucha gente que está pidiendo, con sus argumentos, que no se renueve el contrato de TV", pero también "hay clubes quieren renegociar con toda lógica porque están pasando penurias económicas, quieren más dinero, quieren más ingresos. Para terminar con las especulaciones vamos a hablar de frente, con juicio, sin juicio, con multa y sin multa. De ahí salir a negociar y si hay que esperar hasta el año 2025 habría que negociar con ellos".



Asimismo, el directivo de la AUF confirmó con sus dichos la información ofrecida días atrás por Ovación, en la que se sostuvo que la cadenas internacionales no mostraron interés. "ya tuve contacto con ellos en Rusia y no muestran interés. Esa es la realidad. Vamos a sacarnos la careta y a negociar en serio. Hay una fuerza de los jugadores que está en actitud de conflicto que tampoco le está haciendo bien al fútbol. Voy a recorrer este camino para reunirme con todos los actores y ver cómo lo resolvemos. Si no hay una empresa que se interese, que alguien traiga los millones de dólares que se precisan para romper el contrato. Y, sino, asumamos el contrato que está vigente".



Paralelamente, Welker dijo estar cansado y con pocas expectativas de solución a través de la discusión política. "Hoy se ha retrocedido, no tengo tantas expectativas de que haya presidente el próximio 21 y tampoco me hago muchas expectativas de que esto cambie aún si tuviéramos presidente ese día, porque creo que este sistema de gobierno de la AUF también está perimido. Hace mucho tiempo que vengo pensando que el fútbol solamente sale de esta gestión si tenemos un gestor profesional por encima y que el Consejo Ejecutivo se dedique a los temas políticos, a las relaciones internacionales".



Para Welker el fútbol que "si no está quebrado está al borde", argumento más que válido para recurrir alguien que "rentado y preparado" se encargue del producto fútbol. "Llamaría a una consultora internacional para que una persona profesional en esto, que no esté pendiente de los temas políticos, que condicionan mucho a este Ejecutivo y a todos los que vengan, y nos ayude a salir del cuello de botella en el que está trancado el fútbol, donde todo el mundo se echa las culpas de manera recíproca".



Según explicó Welker la gestión total del fútbol en la AUF quedaría a cargo de este profesional, quien "manejaría los contratos televisivos y toda la estructura. La responsabilidad y la gestión debe recaer en una persona apolítica, que lo que tiene que hacer es gestionar. Hoy el fútbol necesita alguien que gestione, que esté fuera de este ambiente contaminado".



Otro camino a recorrer lo único que haría sería repetir la historia de manera permanente. "Hay que modernizar a la AUF, el mundo del fútbol es un negocio y hay que saber llevarlo adelante. Acá cada uno quiere poner a su candidato, negociando con él, pidiendo cosas. No es la forma de gestionar. Yo voy a proponerlo, después como es todo política es muy difícil, aunque creo que hay dirigentes de clubes que piensan de forma muy seria y profesional que no creo que tengan problema de analizarlo".