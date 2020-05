Welker: "Los que no ganaron nada importante en Peñarol no deben hablar así de la directiva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edgar Welker salió al cruce de las declaraciones de Walter Gargano que molestaron al Consejo Directivo de Peñarol que tenía planeada la sesión para el lunes pero que finalmente quedó aplazada por pedido del presidente Jorge Barrera.

El exvicepresidente mirasol habló en el programa “Tirando Paredes” (Radio 1010) y dijo que "las declaraciones de Gargano estuvieron fuera de lugar. Hablar de manejo sucio es muy fuerte. La directiva ya había demostrado debilidad con el 'Cebolla' (Cristian Rodríguez), pero cuando se le falta el respeto a la máxima autoridad, la organización va al fracaso".

Además Welker fue muy claro al referirse al tono de las palabras del “Mota”: "Los jugadores que no ganaron cosas importantes en Peñarol no deben hablar así de la directiva".

Por otra parte, el empresario contó acerca de su relación con Juan Pedro Damiani y dijo que “Cada tanto charlo con él sí, pero o tengo planteado volver a Peñarol. El problema es que trasciende todo lo que se hace a nivel de Consejo Directivo y no puede existir esta división en el club. Se necesita evitar esa guerra feroz".

Consultado por su pasaje por la Asociación Uruguaya de Fútbol, Edgar Welker contó que "extraño ver fútbol pero no la actividad que tuve. Me fui con una sensación muy fea por lo que me tocó vivir en los últimos meses. El tema de Wilmar Valdez me golpeó fuerte. Fue duro. Uno había aprendido a apreciarlo y la verdad no esperaba el escándalo que se armó. Cuando nos reunimos vi una persona quebrada y hasta tal vez pasando el peor momento de su vida. Pero él cometió un error y lo aceptó”.

"Creo que Wilmar cometió un error ético importante y lo reconoció. Yo creo que no va a tener más consecuencias de las denuncias que recibió. Él está arrepentido”, agregó el escribano.

"El último mes en la AUF parecieron dos años porque se trabajó mucho pero también surgieron muchas miserias humanas. Como experiencia fue enriquecedora pero también me entristeció.”, dijo Welker acerca de la tormenta que se generó en el organismo y recordó que “fue muy desgastante el trabajo de convencer a los clubes de la renovación de Tabárez y el tratar de evitar la intervención de la AUF".