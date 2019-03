Fénix ganó, se prendió arriba y bajó a Wanderers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primer tiempo.

Los cuatro goles que anotaron ambos equipos en sus partidos anteriores ilusionaban y los primeros minutos del partido también lo hicieron. Llegadas de ambos lados y mucha velocidad, pero con el paso de los minutos eso se fue perdiendo.

Fénix contó con las dos chances más claras. Una de ellas tras una buena jugada colectiva en la que Leonardo Fernández asistió de taco a Maximiliano Pérez que se internó en el área y jugó para un Mathías Acuña que no pudo definir en el área chica.

La otra fue tras un córner y la tuvo Roberto Fernández que con un cabezazo provocó una espectácular atajada de Ignacio de Arruabarrena.

Lo mejor de Wanderers estuvo en el empuje de Ginella, la clase de Ignacio González y la velocidad del chileno Bravo, que no pudo culminar bien las que tuvo.

Nicolás Albarracín, sobre el final, protagonizó la más clara del local. Un remate de zurda se cerró y pasó cerca del horizontal de Denis.

Segundo tiempo.

Eficaz, eso fue Fénix en el segundo tiempo para sacar la ventaja suficiente para el triunfo. De hecho si lo hubiera hecho por completo la diferencia podría haber sido mayo por contras que no aprovecharon Rigoleto y Ferro.

Wanderers salió mejor al complemento y el arco de De Arrubarrena no era visitado hasta que una falta cerca del área bohemia mostró el mejor repertorio de Leonardo Fernández.

El volante se acomodó y de zurda puso la pelota en el ángulo para poner en ventaja al conjunto albivioleta. De ahí en más los nervios se adueñaron del local.

El ingreso de Diego Riolfo le dio otra intensidad al ataque y de hecho fue el volante quien convirtió en figura a Denis, ya que le sacó dos remates peligrosos.

Fénix se tiró atrás y liquidó el juego de contragolpe. Mathías Acuña se fue derecho al arco, pero no fue egoísta. Silva lo acompañaba y asistió al "9" para que este definiera con el arco libre y poner el 2-0.

Cantera sacó en la línea lo que podría haber sido gol bohemio y como se dice: si no entró esa... y así fue. No entró esa ni ninguna en el arco de Denis. Fénix ganó y Wanderers no pudo repetir lo que mostró el martes.