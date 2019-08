Wanderers es la última ilusión de Uruguay ante Corinthians

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos realidades bien distintas son las que viven Wanderers y Corinthians, que se verán las caras esta noche (desde las 21:30) en el Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Más allá de las diferencias que son más que evidentes, como la de presupuesto y cantidad de jugadores del plantel, los bohemios no pasan un buen momento justo cuando se viene un cruce clave.



Es cierto que el último fin de semana Román Cuello rotó el plantel, pero los bohemios sufrieron una dura derrota por 3-0 ante Fénix, que se sumó a las cosechadas ante Plaza Colonia y Cerro Largo y que colocan hoy al elenco del Prado en la última posición de su serie en el Intermedio.



Corinthians, por su parte, viene de ganar 3-1 y aunque se ubica octavo en el torneo local tiene grandes aspiraciones tanto en lo local como en lo internacional.



De todas maneras, en el juego de ida quedó demostrado que si Wanderers se anima puede hacer daño al elenco brasileño y eso es lo lindo del fútbol: el hecho de que un gol puede cambiar estado de ánimo y estrategia de un equipo.



Qué distinta sería la realidad bohemia si el zapatazo de Pedrinho no hubiera entrado cuando faltaban cinco minutos para el final del partido y si Wanderers se venía de Brasil con una derrota por la mínima.



Y una completamente distinta e ilusionante si el remate lejano del chileno Bravo hubiera acabado en la red y no en tiro de esquina por la buena atajada de Cassio.



Las realidades son distintas, pero en la cancha son 11 contra 11 y a eso se debe aferrar el bohemio, que en caso de anotar un gol puede poner mucha presión ante un equipo corinthiano al que en Brasil se le achaca la poca concreción respecto a las jugadas creadas.



Con la ausencia de dos jugadores importantes como Ignacio González y Jonathan Barboza, que están suspendidos por acumulación de amarillas, Wanderers puede aspirar a la gambeta de Diego Riolfo o a la velocidad de Bravo y Albarracín para dar el batacazo, porque adentro de la cancha todo puede suceder y aunque las realidades son distintas, las sorpresas están a la orden.