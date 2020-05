Wanderers le realizó los test de COVID-19 a todo su plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Wanderers decidió realizarle el test del COVID-19 a todos los integrantes de su plantel y lo hizo dividido en dos grupos entre viernes y sábado en un laboratorio del LATU.

Los futbolistas ni siquiera se tenían que bajar de su auto, ya que el test se lo realizaban dentro del vehículo. Fueron en grupos de tres o cuatro integrantes separados 15 minutos un auto de otro, en algo que había sido organizado con anterioridad.

Según le explicó el presidente de los bohemios Gabriel Blanco a Ovación, cada uno de los test le costó a la institución del Prado $4.000, por lo que la inversión total fue de $160.000.

"En estos días he notado que nuestros jugadores están entrenando, van a la rambla, a los canteros, el Prado, etc. Los futbolistas están practicando en lugares donde no hay ningún control de nada y los entendemos porque pasaron muchos días encerrado y ya fue entrenar en el living de sus casas con dos mancuernas. Entonces, estamos transitando un camino para mejorar esa situación; uno de los pasos era hacer este chequeo de COVID-19", explicó el titular de los bohemios.

"Esto no significa que vayamos a volver a entrenamientos oficiales previo a que el gobierno nos indique. Pero, estamos transitando un camino para acercarnos a eso a la brevedad. Es más que adelantar pasos, posiblemente la semana que viene tengamos novedades", agregó.

El presidente de Wanderers dijo que "hasta que no esté la orden de empezar con los entrenamientos, lo que sí podemos hacer es buscar alternativas para estar más cerca. Queremos mejorar la situación de que hoy entrenen en cualquier lado sin ningún control".

Rodrigo Pastorini viajó desde Florida y fue uno de los futbolistas que se hizo el estudio ayer. “Fue algo rápido. Te piden la cédula y vas pasando. Cuando es tu turno viene la persona con los hisopos y te hace el estudio en las fosas nasales. Es algo incómodo, me quedaron los ojos lagrimeando, medio llorosos. Te arde pila, pero no son más de cinco segundos en cada fosa nasal. Te queda una sensación rara, pero se te va luego de unos minutos”, explicó el delantero de los bohemios, que está a préstamo desde Nacional.

En tanto, el arquero Ignacio de Arruabarrena explicó que "te meten un cotonete hasta el cerebero, re incómodo, pero es un segundo, es muy rápido".

Todos los test del viernes dieron negativo; se aguardan los resultados de este sábado.