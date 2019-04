Que a Wanderers no le pase lo de la ida...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los goles de Damián Macaluso y Christian Bravo le dieron el triunfo a Wanderers 2-0 aquella noche del 21 de marzo, cuando los “bohemios” estrenaron internacionalmente su iluminación en el coqueto Parque Alfredo Víctor Viera jugando la primera fase de la Copa Sudamericana contra Sport Huancayo de Perú.

Visto así, es un buen resultado. El equipo peruano no le marcó goles jugando como visitante y los albinegros sacaron una diferencia de dos. Pero quien vio el partido sabe que fue un encuentro en el que Wanderers debió golear (falló varias situaciones de gol propicias como para hacerlo) y, además, el árbitro chileno Felipe González no cobró dos penales muy claros. Por ello, ojalá que a Wanderers no le pesen los goles que marró en la ida.

Hoy Wanderers disputará el partido de vuelta en los 3.250 metros de altitud, en un estadio que tiene capacidad para 20.000 espectadores.

Los dirigidos por Román Cuello, y que tienen al exarquero Mauricio Nanni como gerente deportivo, subirán hoy mismo a la altura, ya que anoche se quedaron a descansar en Lima luego de entrenar en las instalaciones de Sporting Cristal por la tarde.

El rival cambió de entrenador entre partido y partido; ahora es dirigido por el peruano Cristian Arrasada y ya no está el argentino Grioni.

Está claro que Sport Huancayo saldrá a arrinconar a Wanderers en los primeros minutos. Los albinegros deberán aguantar y salir de contra.