Wanderers explicó su postura y los motivos de su voto

Wanderers fue uno de los clubes que públicamente manifestó los pasos que siguió en la votación del viernes por la noche y explicó los motivos de su proceder.

A continuación, el comunicado:

"Ante los trascendidos de Prensa respecto al voto de Wanderers en la reunión de clubes del día 24/8, queremos aclarar nuestra posición:



a) La FIFA había dado plazo hasta el 2 de diciembre de 2018 para aprobar el nuevo estatuto. Wanderers integra la Comisión que estaba elaborando el nuevo estatuto y estaba de acuerdo con el 99% de su contenido. Lo único que estaba pendiente era la cantidad de miembros que integran el Congreso.



b) Wanderers estaba participando en el proceso electoral que se venía

desarrollando en la AUF. Es conocido por todos que Wanderers no apoyaba la continuidad de algunas figuras del actual Ejecutivo, pero el candidato que apoyábamos no reunía los votos suficientes. Igual, fieles a nuestra forma de actuar, mantuvimos nuestro apoyo hasta que ante nuestra sorpresa la CONMEBOL no le emitió el certificado de Idoneidad. No lo compartimos, pero ante la nueva realidad decidimos apoyar a un nuevo candidato, un hombre de la casa de intachable trayectoria que sí aprobó el famoso certificado.



c) Mientras el proceso electoral transcurría dentro de los procedimientos válidos estatutariamente, se recibió la comunicación de la CONMEBOL/FIFA que informaba de la intervención por IRREGULARIDADES en el proceso electoral. Esto causó sorpresa pues más allá de que algunos candidatos tuvieron que retirar sus postulaciones, surgieron dos excelentes candidatos de probada idoneidad y conocimiento del entorno futbolístico, que iban a concurrir a la elección en un plazo de una semana, SIGUIENDO los procedimientos establecidos en los estatutos vigentes de la AUF.



d) En este escenario de sorpresa -pues no se comprende que hubiera ninguna violación ni irregularidad en el proceso electoral (más allá de que personas no fueran aprobadas) -, Wanderers entiende que la intervención basada en esos fundamentos es VIOLATORIA de los estatutos de la AUF, de la CONMEBOL y de FIFA.



e) El día 23 de agosto una delegación conformada por el Esc. Welker viajó a

Asunción para buscar una salida al diferendo creado. Wanderers solicitó

participar en la delegación con un representante. Lamentablemente la

respuesta fue recibida a las 5:30 AM, cuando el avión despegaba a las 7:00 AM. Cabe aclarar que en el avión de la delegación que viajó a Asunción, también viajó un ex directivo de la AUF.



f) En la reunión del día 24 de agosto, el Esc. Welker informó que, tras una tensa charla con las autoridades de la CONMEBOL, en la que se intentó explicar que desde el punto de vista reglamentario no había irregularidades en la AUF, los interlocutores dejaron claro que no se trababa de un tema JURÍDICO sino POLÍTICO y que lo que buscaba esta movida era la aprobación del nuevo estatuto. Si el mismo se aprobaba de forma inmediata a tapas cerradas, existía un POSIBILIDAD de que no hubiera intervención, pero nadie podía dar certeza.



g) La aprobación del estatuto a tapas cerradas, hubiera provocado una situación de conflicto permanente pues no contempla los reclamos de algunas fuerzas vivas del fútbol que están reclamando la participación en los órganos de decisión.



h) La aprobación del estatuto a tapas cerradas, hubiera implicado que el actual ejecutivo permaneciera en funciones por un largo período adicional. Esto se debe a que luego de aprobado el estatuto, hay que confeccionar todos los reglamentos y protocolos y esperar la aprobación del MEC, trámites que pueden llevar varios meses.



i) Wanderers entiende que es urgente elegir nuevas autoridades que saquen al fútbol uruguayo de la situación económica caótica en la que se encuentra. Adjuntamos a este comunicado un análisis realizado por Wanderers en el que se muestran los números de la realidad actual del fútbol uruguayo, en la que en cada partido que se juega los equipos pierden dinero. También se ve la evolución de costos e ingresos de otros estamentos del fútbol uruguayo.



j) Si bien los argumentos por los que se realiza la intervención no son

compartidos por Wanderers y los consideramos apartados de la normativa

vigente, creemos que se abre una oportunidad para que otras personas

intenten rápidamente atacar los problemas que tiene el fútbol y liberar a la

AUF de contratos que la atan y la condicionan a seguir en el estatus quo actual.



Wanderers ayer votó dos mociones:



i) La primera que establecía la votación a tapas cerradas del estatuto a la que se opuso por todos los argumentos antes expresados.



ii) La segunda de recurrir al TAS, pues como creemos que los motivos

expuestos para la intervención son ilegales, nadie mejor que un tribunal de

justicia para decidir quién está en lo cierto. Si la CONMEBOL actuó sin

fundamento legal, esto nos protegerá de futuras situaciones similares.

Por último y para separar dos temas que se han mezclado y que nada tienen que ver con lo que efectivamente sucedió, es bueno recordar que:



a) Wanderers votó en contra de las extensiones de los contratos de televisación vigentes, la última hasta el año 2025.

b) Wanderers votó a favor de la propuesta de sponsorización de Nike.

c) Wanderers votó en contra en reuniones informales que se mantuvieron en 2017 buscando la caída del Ejecutivo por los diferendos generados por la

sponsorización de la camiseta y los derechos de televisión.

d) Wanderers votó en contra en la movida que se generó previo al mundial para extender los derechos de televisación hasta el 2032.

e) Wanderers no le debe un peso a empresas relacionadas a la televisación.

f) Wanderers no recibió un peso de empresas relacionadas a la televisación para las obras que está realizando en el Viera"