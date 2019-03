Wanderers debe ganar en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy es un día histórico para todos los bohemios porque estrenarán el Parque Alfredo Víctor Viera en una competencia internacional. Será para recibir a Sport Huancayo de Perú por la primera fase de la Copa Sudamericana a partir de la hora 19:15 con el arbitraje del chileno Felipe González.



En el escenario de Wanderers se han hecho importantes reformas para poder ser local en esta competencia. Se hizo el vestuario visitante a nuevo, se arregló la vieja Casona donde está ahora la sala de prensa y la sala de videovigilancia de la Conmebol, se redujo la altura de los alambrados en la tribuna Obdulio Varela para una mejor visibilidad, se mejoraron los bancos de suplentes, se hizo un nuevo ingreso al escenario y se colocó una tablero electrónico. Además, ya en 2018 Wanderers había estrenado la iluminación.





EL PARTIDO. Wanderers viene con viento en la camiseta porque venció a Peñarol en el Centenario el domingo y lo bajó de la punta del Apertura. En esa jornada los albinegros, comandados por el joven Román Cuello, jugaron un muy buen encuentro.



Para hoy el entrenador bohemio no contará con la presencia del volante central Francisco Ginella porque está con la selección Sub 20 que está realizando una gira amistosa. Es una pérdida importante porque ha sido de los futbolistas más regulares que ha tenido el equipo, marcando y jugando la pelota muy bien.



Con respecto a la oncena que enfrentó a los aurinegros, seguramente entrará Santiago Martínez en lugar de Ginella (conformará el doble cinco con Jonathan Barboza); la otra variante sería “Nacho” González por Diego Riolfo.



Wanderers hoy debe ganar porque el 21 de abril le tocará subir a la altura de Huancayo, a más de 3.200 metros.

ENTRADAS. Las tribunas Cayetano Saporiti (cabecera de la Casona) y René Borjas (la principal) tiene un costo de $300 y $100 para los socios de Wanderers; la Obdulio Varela (símil Olímpica) cuesta $300 y $100 para socios de todos los clubes del fútbol uruguayo y personas con documento extranjero (menos los peruanos). Se pueden comprar en RedTicket, Redpagos o en las boleterías del Viera desde 16:30.

Sport Huancayo todavía no ganó en la temporada

En lo que va del año, Sport Huancayo jugó cinco partidos y no logró ganar: empató tres y perdió dos, con seis goles a favor y 11 en contra, por lo que tiene tres puntos de 15 posibles y se ubica en la penúltima posición en el torneo local.



El sábado pasado igualaron 2 a 2 con un equipo alternativo pensando en la Copa Sudamericana.



El equipo peruano empezó bien la temporada 2018 pero luego recayó, al punto que finalizó en el penúltimo lugar del Torneo Clausura de Perú. De los últimos 14 partidos que jugó, Sport Huancayo ganó uno solo. El defensa uruguayo Luis Maldonado, que pasó por Peñarol, es uno de los extranjeros del equipo de Marcelo Grioni.

Sin Ginella, Barboza y el "Cangrejo" Cabrera

Debido a que viajó con la selección Sub 20 de Uruguay, Francisco Ginella -que es habitual titular y viene siendo de los mejores exponentes de los bohemios- no estará a la orden de Román Cuello. Tampoco estarán disponibles Diego Barboza y el “Cangrejo” Javier Cabrera porque no fueron inscriptos en la lista de buena fe.



Ficha del partido

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Hora: 19:15

Árbitro: Felipe González (Chile).



Wanderers: De Arruabarrena; Barrandeguy, Andueza, Macaluso, Morales; Martínez, Barboza; Bravo, Nacho González, Albarracín; Pastorini.

DT: Román Cuello.



Sport Huancayo: Hermoza; Balta, Salinas, Fajardo, Serrano; Caraza, Valverde, Salcedo, Torrejón; Ross, Neumann.

DT: Marcelo Grioni.