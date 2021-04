Wanderers apuesta fuerte con un proyecto serio y un arribo de selección: Mariana Pion

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actualidad e incluso la carrera de Mariana Pion cambió en pocos días y casi sin imaginarlo. “Vine a Uruguay a jugar unos amistosos con la selección y en ese plazo yo me iba a tratar de vacunar, pero fue imposible porque estaba colapsado”, repasa hoy la mediocampista con Ovación.

La vacuna se demoró y en ese lapso le llegaron ofertas desde el fútbol femenino de Brasil y la más seductora desde Botafogo, pero ella lo tenía definido: sin la vacuna no se iba de Uruguay.

Agradeció el ofrecimiento y con los amistosos de la selección suspendidos tenía un poco de tiempo libre y decidió ir a saludar a Fabiana Manzolillo, entrenadora de Wanderers.

“Un mes antes había felicitado a Fabiana por su llegada a Wanderers y siempre me decía que cuando esté por Uruguay vaya a practicar con ellas y a saludar. Jodita va y jodita viene, me convenció la idea y me decidí”, expresa.

El nombre de Mariana Pion no es uno más en el fútbol uruguayo femenino. Tiene una larga carrera en la liga local y también experiencia en el exterior, ya que jugó en Atlético Nacional y Millonarios de Colombia, Audax de Brasil y Limpeño, donde tuvo su último pasaje e incluso en el que disputó la última Copa Libertadores.

A sus 28 años toma la posibilidad de jugar en Wanderers como un desafío interesante: “Me gustó el proyecto, lo que estaban armando, y consideré que tienen un lindo desafío como es jugar en la B y poder subir. Eso me convenció”.

Mariana Pion en su presentación como nueva jugadora de Wanderers. Foto: @mwfc_femenino.

Pion comenzó a jugar al fútbol a los cinco años defendiendo al club Las Delicias, de Playa Pascual, con el que hizo todo el proceso de baby fútbol jugando con varones, pero luego se alejó un tanto de la actividad hasta que llegó una chance particular. “Un amigo del técnico que me hizo jugar en Las Delicias vino un día a casa y me dijo que me iba a buscar para que fuera a jugar a Nacional y ahí a papá ya le parecía otra cosa y me tiró a la cancha de nuevo porque él es fanático de Nacional”.

El camino en cancha de 11 la tuvo jugando también en Rampla Juniors, Artigas de Sauce, un nuevo pasaje por los tricolores, Colón y River Plate previo a emigrar al exterior, lo que no se le hizo nada fácil.

“Estuve como dos meses en duda si irme o no. Todo sale cuando quedamos cuartas con Colón en la Copa Libertadores 2016 que se jugó acá. Limpeño salió campeón y el presidente en el medio del festejo me dijo que quería contar conmigo y yo me reí por la situación, le pasé mi celular y calculé que tal vez se olvidaba, pero no. Me llamó y me dijo que quería que fuera para Paraguay pero no me convencía mucho y además era todo un año y temía extrañar. Era lo que siempre quise, pero era todo nuevo. Y en lugar de ir para todo el campeonato fui solo a jugar la Copa Libertadores. Al final me arrepentí de no haber ido todo el año”, recuerda.



Mariana Pion defendiendo la camiseta del Libertad Limpeño de Paraguay.

La relación entre Manzolillo y Pion no es nueva teniendo en cuenta que la entrenadora la dirigió en procesos de selección y también en River Plate.

“Para nosotras es una excelente incorporación que vamos a tener este año y estamos muy felices de contar con ella. Nos conocemos y ella sabe cómo trabajamos y sé lo que da y eso es un gran paso cuando viene una jugadora nueva”, sostiene Fabiana Manzolillo, la entrenadora que cerró su vínculo con el club a fines de febrero de este año.

“Estamos felices y ansiosas para que ya arranque el campeonato; tratar de ver a Wanderers en la A ya que es un club grande y es un gran desafío para mí y para mi cuerpo técnico”, agregó.

Natalia Costa, preparadora física, y Fabiana Manzolillo, entrenadora, firmando su contrato. Foto: @mwfc_femenino.

Y si las jugadoras y el cuerpo técnico es parte fundamental para el proyecto de Wanderers, también lo son quienes están detrás y lo apoyan.

Natalia Plavan y Claudio González son hinchas de Wanderers y desde agosto de 2020 conforman la Comisión de Fútbol Femenino.

“La creamos, fue aprobada por la directiva y empezamos a trabajar. El año pasado, cuando arrancamos con la pandemia, todavía estaba la inactividad y nos dedicamos de ahí a diciembre a observar, ver el funcionamiento y cómo venía el fútbol femenino dentro del club y empezamos a elaborar un proyecto”, afirma Plavan.

Ese proyecto tiene un objetivo macro por el que ya comenzaron a trabajar: la profesionalización. “El club como institución no pide resultados deportivos, obviamente que como hinchas e integrantes de la Comisión los queremos, pero estamos en una etapa de reestructura, cambio de imagen e intentar ir por el camino de la profesionalización”.

Natalia Plavan y Claudio González, integrantes de la Comisión de Fútbol Femenino de Wanderers.

Hasta el momento los únicos que cobran son los integrantes del cuerpo técnico, tanto de mayores como de Sub 19, pero esperan que a futuro sean más los beneficiados.

Así como lo es para Manzolillo, Plavan también sostiene que contar con Mariana Pion en el plantel en un salto muy importante para el club y también para sus compañeras, pero “no va a ser la única apuesta. Estamos esperando algunos detalles y por eso no podemos largarlo, pero algo del exterior capaz que puede venir”.

En Wanderers piensan en el presente para proyectarse a futuro y en ese camino las cosas vienen saliendo de la forma esperada, augurando que lo deportivo acompañe.