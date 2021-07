Walter Olivera: "Estaba prohibido cambiar camiseta con Nacional y lo sigue estando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más allá de lo que se vivió en el partido en el que Nacional le terminó ganando a Peñarol por 2-0 por el Torneo Apertura, tanto en la previa como al término del partido se dieron situaciones particulares: el viaje de los jugadores desde Brasil, la entrega de la plaqueta de los tricolores a los aurinegros y el fallido intercambio de camisetas entre Andrés D'Alessandro y Facundo Torres, fueron algunos de ellos.

Precisamente sobre este último fue en el que más hizo hincapié el "Indio" Walter Olivera, gloria de Peñarol y actual Director de Relaciones Institucionales, en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890.

"Estaba prohibido cambiar camiseta con Nacional y lo sigue estando", sentenció en relación a lo que era su época como jugador y en relación a la actualidad. "Con mucho respeto, es una camiseta muy fuerte, pero no se debe tener ni en una casa de gente de Peñarol la camiseta de Nacional".



"Facundo (Torres) estuvo muy bien y creo que el veterano jugador de Nacional estuvo muy mal porque agarró a un pibe. Eso no fue de corazón. Eso para mí fue armado para sacarlo de partido a Facundo porque lógicamente que venga un jugador con ese nombre y que te venga a pedir la camiseta o hacer un mimo...", sostuvo y agregó: "el mimo hacéselo después. Son las reglas de juego y el fútbol es así, cada uno hace lo que quiera o siente, lo bueno es que Facundo no la recibió y por algo después este muchacho de Nacional no aceptó la que le dio Facundo".



Consultado ante qué ocurría en su época como jugador aurinegro afirmó: "Jamás cambié. Tuve muchos encontronazos con Wilmar Cabrera, mi amigo. Nos matábamos porque los partidos los vivíamos de esa manera, pero jamás ni el ni yo nos ofrecimos una camiseta porque sabíamos y seguimos sabiendo lo que son esas camisetas. Muy glorisosas, pero cada uno tiene las suyas".

La polémica con la plaqueta

Olivera también se refirió a lo que fue la entrega de la plaqueta de Nacional a Peñarol por el regreso del conjunto aurinegro al Gran Parque Central. En la misma se hace referencia a que se iba a jugar el clásico número 38 "de esta serie de partidos que arrancó en 1914 y el último fue en 1929", lo que llevó la respuesta de Ruglio: "el folklore del fútbol tiene estas cosas. Ellos van a contar sus clásicos y nosotros vamos a contar que inauguramos este estadio".



Sobre este hecho manifestó: "Si hubo otra cosa mal hecha, pienso que fue esa. Cuando se está intentado tener una buena relación entre los clubes, hacer eso, yo imagino que los dirigentes de Nacional no se dieron cuenta. Por suerte Ruglio estuvo muy despierto y aclaró lo que es la verdad, que Peñarol es más viejo que Nacional y que se jugaron clásicos antes. Son cosas pequeñas, lo importante es ganar ahora y tener un buen equipo y ser muy respetuoso como creo que Peñarol está siendo con Nacional y no sé si Nacional lo está siendo con Peñarol".



"No voy a dar detalles, pero Peñarol por cosas que he hablado, esta intentando estar con Nacional cerca porque es ahí donde se puede hacer la fuerza para ganar algo. Haciendo estas cosas chiquitas lo que hacemos es perder horas y tiempo de ganar cosas importantes que ninguno de los dos equipos ganan. A veces lamentablemente te sacan de una Libertadores goleándote y ahí hay que preocuparse por qué te hicieron seis o siete goles y esas son las cosas que los dirigentes deben ocuparse", sentenció.