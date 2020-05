Walter Gargano: “Seguimos negociando y esperando una respuesta”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol se transformó en otro de los clubes que dijo presente en la movida solidaria de Canastas Uy que tiene como objetivo colaborar con la población más vulnerable en medio de la pandemia de coronavirus.

Varios jugadores del plantel aurinegro como Gary Kagelmacher, Fabricio Formiliano, Joaquín Piquerez, Guzmán Pereira y Walter Gargano se dieron cita en el Aeropuerto de Carrasco para colaborar con esta iniciativa solidaria que en esta ocasión también contó con la participación de los jugadores del plantel de rugby de Old Boys.

Los deportistas carboneros y azulgranas colaboraron en esta jornada en el armado, acopio y traslado de las canastas que a diario llegar a diferentes organizaciones que ayudan a la gente que más lo necesita en medio de esta crisis sanitaria que se vive en la actualidad en el Uruguay.

Una vez más, @obcrugby se sumó a colaborar con @CanastasUY. Esta vez, junto a integrantes del plantel de @OficialCAP 🤜🤛 pic.twitter.com/UYpeKPt3e1 — Old Boys & Old Girls Club (@OBCyOGC) May 6, 2020

El “Mota” fue uno de los que habló con los medios y en diálogo con Sport 890 dijo que “es un tema complicado y difícil, hay gente que no se cuida. He salido a la calle por cosas puntuales y veo gente sin tapaboca, sin guante. Creo que lo más lindo es protegernos entre todos, colaborando con la gente en un momento difícil para todos”.

Respecto a su estado físico, el volante de Peñarol que en noviembre fue operado de una lesión de ligamentos cruzados contó que “estoy recuperado y vengo trabajando con Marcos (Sosa), el fisioterapeuta del club. Vengo llevándola bastante bien pero con calma porque esto va para largo según parece y hay que prepararse no solo física sino que también psicológicamente. Ojalá volvamos más fuertes”.

Consultado por la negociación entre los jugadores de Peñarol y el Consejo Directivo por los complementos del seguro de paro, Gargano expresó que “estamos en el mismo lugar, seguimos negociando y esperando una respuesta porque estamos para que los chicos que hoy en día son los que más sufren porque mantienen a sus familias y tienen que pagar muchas cosas y asumir compromisos. Uno trata de ayudar y sacar lo mejor para ellos. Tenemos que ayudarnos entre todos. No es fácil porque todos queremos lo mejor para Peñarol, pero hay chicos que necesitan realmente una mano y lo que hablamos en el grupo del plantel es que ya saben que para lo que necesiten estamos a las órdenes”.

El Plantel Principal de Peñarol acompañó a la organización @canastasuy en la entrega de canastas 🧺 de alimento. pic.twitter.com/xBJz8o6jtv — PEÑAROL (@OficialCAP) May 6, 2020

Acerca del problema que se generó en la interna del club luego de sus polémicas declaraciones, el “Mota” dejó en claro que “la realidad es que a mí no me llegó de boca de ningún dirigente nada. Hablé con el presidente Jorge Barrera y no me dijo ‘mirá Walter se va a tratar este tema por tus declaraciones’ sino que todo lo contrario, hablamos en buenos términos. Se llegó a una situación donde yo le di la razón a ellos y ellos a mí. Esto va porque las dos partes queremos lo mejor para Peñarol. Cuando hablé lo hice sacándome la calentura de todo lo que se había dicho y salió a la luz y al fin y al cabo los que pagamos o los malos de la película somos los jugadores o los referentes y no es así”.

Por último, Walter Gargano cerró diciendo que “uno se hace cargo por ser referente pero no es para que caiga todo el peso sobre uno. Fue una votación que hicimos entre todo el plantel de ir con una contrapropuesta y estamos esperando la respuesta. Ojalá lleguemos a un acuerdo para el bien de todos los chicos”.