Walter Gargano recuperó su nivel: el "Mota" jugó de galera, bastón y mucha clase

El gran triunfo de Peñarol frente a Corinthians se basó en una notable actuación colectiva pero con sobresalientes rendimientos individuales que potenciaron a un equipo que invita a soñar a sus hinchas en la Copa Sudamericana.

Y Walter Gargano fue pieza clave en la victoria por 2 a 0 en el Arena Corinthians. El “Mota” tuvo una más que destacada labor y no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico, siendo ese referente que necesita un plantel con muchísima juventud pero que anoche demostró tener las cosas claras.

El sanducero de 36 años jugó 87 minutos en gran nivel ante un poderoso de Brasil, pero además puso toda su experiencia al servicio de un equipo que funcionó como tal en una noche que quedará marcara en un Peñarol que sigue consolidando una clara idea de juego que impuso Mauricio Larriera desde su llegada al club en enero.

“El funcionamiento fue muy importante y no solo de la mitad de la cancha, sino de todo el equipo. Estos partidos se preparan para jugar en equipo y todo se hizo muy bien. Desde Kevin porque siempre se empieza desde el arco, la defensa, los volantes y los delanteros que con su velocidad nos facilitan mucho las cosas a nosotros. Por eso fue un triunfo del equipo y quedó demostrado que donde trabajemos todos de la misma manera se la vamos a hacer difícil a cualquier equipo”, dijo Walter Gargano en conferencia de prensa tras el encuentro.

Peñarol y un triunfo que vale más que tres puntos ante Corinthians. Foto: EFE

El “Mota” también se mostró satisfecho con el nivel que está teniendo en el equipo. Es un jugador que tras superar una serie de lesiones y molestias, volvió a su nivel y lo está demostrando partido a partido. Es algo clave para Peñarol.

“Estoy contento y feliz porque he retomado un poco mi nivel y era lo que me faltaba. Me pude poner bien físicamente y le tengo que agradecer a toda la gente que trabaja en el club, pero también a mi fisioterapeuta Manuel Aguerre que gracias a él también estoy en estas condiciones. También debo agradecerle a mi familia porque es la que me banca la cabeza cuando estoy mal”, agregó el sanducero.

El “Mota” jugó de galera, bastón y mostró toda su clase. No solo fue un conductor futbolístico en Peñarol sino que también cumplió con su rol de referente en un partido clave para un equipo que sigue creciendo y que anoche demostró que está para seguir sumando buenos resultados, pero que necesita seguir trabajando como hasta ahora para cumplir con todos sus objetivos.