Walter Gargano: "Reconozco que con Rodrigo (Amaral) me equivoqué. Me excedí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Me equivoqué, reconozco que me equivoqué, no es mi manera de actuar ni de reaccionar. Es un error grande mío con Rodrigo (Amaral) que es un chico que viene creciendo", remarcó el mediocampista de Peñarol Walter Gargano segundos antes de pedirle disculpas al futbolista de Nacional y todos los que se hayan sentido ofendidos por su accionar en el encuentro clásico disputado en el Campeón del Siglo.

El "Mota" describió el momento que se originó la falta de Matías Viña a Agustín Canobbio y aceptó que su reacción fue desmedida. "Vi que lo fue a buscar a Agustín, que ya tenía amarilla, y fue mi manera de distraer la acción. Me equivoqué, me excedí. Es un error grande mío con Rodrigo, que es un chico que viene creciendo. No tengo que ocultar nada. Quedó claro que me equivoqué. Después vino Luis (Mejía), Gonzalo (Bergessio) con quien había tenido un roce antes, y hubo palabras, cosas de clásico, pero reconozco que con Rodrigo actué mal. Desde ya mis disculpas para él y para aquellos que se hayan sentido ofendido".

En su diálogo con 100% Deporte (Sport 890) el futbolista aurinegro siguió remarcando la sensación que le había quedado de esa jugada. "Con la experiencia que tengo no debo actuar así. Nunca fui un agresivo, si vas a ver mi carrera tengo dos o tres rojas, pero no por reacciones, sino por faltas. Mi mamá me contó que el papá (de Amaral) está muy molesto y es normal que el padre reaccione así. Es normal que uno se moleste cuando le tocan al hijo. Con Luis (Mejía) nos dijimos de todo: ‘dame tu teléfono’, ‘te llamo’ y luego nos cruzamos en un asado una hora y media después. Sí, reconozco que me equivoqué, al igual que con Luis y con Gonzalo. Pero son cosas que pasan en los clásicos, y quedan ahí".

rendimiento "No fue mi mejor versión"

Al analizar los últimos dos partidos disputados, donde Peñarol quedó fuera de la Copa Libertadores y no consiguió ganar la contienda clásica pese a la ventaja numérica que dispuso en la cancha, Gargano señaló: "Fue todo bastante amargo por el tema de la Copa, porque el partido clásico era el primero en casa y queríamos ganarlo, al igual que Nacional. Nadie quiere perder pero tampoco es lindo jugarlo en el Campeón del Siglo, tener un hombre de más durante 45 minutos y no aprovecharlo".

En la Copa "intentamos, pero no lo logramos, con pocas ideas, realmente y somos los grandes responsables de no poder clasificar, por más que tuvimos diez puntos y en otras series otros equipos sumaron menos", subrayó el volante.

La eliminación también pesó en el clásico del pasado domingo. "Jugó en contra, el tema anímico por quedar fuera de la Copa Libertadores pesó. Uno a veces no se da cuenta, porque pensás que es el clásico y hay que estar con otra cabeza, pero la frustración de no haber clasificado lleva a tener un desgaste grande. Influye y mucho".

Que el partido no haya tenido otro resultado, en el análisis que hizo Gargano fue "por incapacidad nuestra y mérito de Nacional, que sabía a lo que venía y mucho más con un hombre de menos. Hay que darle mérito a los de ellos, pero nosotros no supimos encontrarle la vuelta al partido, perdíamos pelota muy fácil, no supimos por dónde estaba el partido para ganarlo, la toma de decisiones corresponde a nosotros dentro de la cancha y hay que hacerse responsable".

La autocrítica no faltó a la hora de hacer un balance de su actuación. "No estaba tan lúcido y fresco por la continuidad que me faltó. Los problemas que venía teniendo de la espalda y de la rodilla me afectaron. De mi parte sentí que no di lo mejor y reconozco que pequé en eso. Me doy cuenta más que nada en la creación, porque en correr y defender di el máximo, como en cada partido".

Algo de eso también careció el equipo, porque al no estar tan lúcido y creativo se afecta lo anímico. "Porque te enojás por cosas que no tenés que enojarte. Lo importante era jugar bien, tratar de encontrar los lugares para lastimar y no lo supimos hacer".

En lo que concierne a la situación generada con Cristian Rodríguez, el "Mota" aseveró que "dentro del grupo no pega para nada. Uno sabe lo que hace, nos conocemos. La gente lo único que tiene es la boca para hablar y puede imaginarse de la vida del jugador lo que quiera. Pero sé cómo es el 'Cebolla', lo que hace, cómo vive la vida. Es una pena que la gente se llene la boca o hable de un jugador que tanto le dio a Peñarol y que le va a seguir dando. Duele, molesta que hablen sin razón, solamente por uno o dos resultados".



Tengo contrato con Peñarol hasta fin de año. Sigo siendo jugador de Peñarol, estoy tranquilo, disfruto el día a día. Que se queden tranquilo que la casa la compré en México hace dos años y medio y pueden llamar a (Diego) Alonso que me la está alquilando. Hablaremos como lo hicimos el semestre anterior con Jorge Barrera y siempre analizaremos qué es lo mejor para todos.