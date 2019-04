Walter Gargano no integrará la delegación de Peñarol que viaja a Oruro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Por tercer partido consecutivo Walter Gargano estará ausente en Peñarol. El volante centro ni siquiera formará parte de la delegación aurinegra que viajará este martes a Oruro (Bolivia) para afrontar ante San José el penúltimo partido de la fase de grupos por la Copa Libertadores.

Han pasado 13 días desde que el "Mota" jugó su último encuentro. Fue el martes 9 de abril en el Campeón del Siglo en el triunfo 1-0 sobre Liga de Quito por la Copa Libertadores. Un problema en la rodilla que le generó sinovitis (presencia de líquido) le impidió estar en el 1-0 a Plaza en Colonia y el sábado en el empate 1-1 con Cerro en el CDS.

#Prensa | Sanidad: Walter Gargano (sinovitis rodilla) trabaja diferenciado. Fabián Estoyanoff (angina) en sanidad. — PEÑAROL (@OficialCAP) April 22, 2019

Aunque Peñarol todavía no confirmó la lista de viajeros, es un hecho que Gargano no irá a Oruro, no solo porque el viaje complicaría el proceso de recuperación (subir a un avión no ayuda para nada) que tiene como objetivo depositarlo al 100% en el clásico del 4 de mayo, sino porque además el partido se disputará a 3.750 metros de altura y demandará un esfuerzo importante que el futbolista no está en condiciones de hacer.

Por otra parte, Fabián Estoyanoff está en duda para viajar a Bolivia debido a que está con anginas. Se aguarda por su evolución, pero lo más probable es que permanezca en Montevideo.