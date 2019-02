Walter Gargano: el amuleto que tiene López en el plantel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay jugadores que contagian tanto dentro como fuera de la cancha. Pueden levantar el ánimo del plantel y, además, cambiar un partido cuando tienen el esférico en sus pies y uno de esos casos en el fútbol uruguayo y en el plantel de Peñarol es el de Walter Gargano.

El “Mota” que juega siendo hincha, lo que siempre agrega un plus, fue una de las figuras más destacadas del aurinegro en el triunfo por la primera fecha y eso que no jugó los 90’. Una tendinitis relegó al mediocampista central al banco de suplentes, pero en el momento en el que las cosas no salían, Diego López lo mandó al campo.

Pese a que ingresó por Agustín Canobbio, ocupó el lugar habitual haciendo que Cristian Rodríguez se vuelque por banda izquierda. Desde allí hizo su juego.

Todas las pelotas que salían desde el fondo aurinegro pasaban por los pies de Gargano por dos motivos: porque la intención de este Peñarol está clara que es salir jugando y porque sus compañeros saben que se la dan a un futbolista que sabe cuidar el esférico.

De hecho, fue tal la posesión del “Mota” que hasta se animó a ir al ataque en una jugada donde dejó varios jugadores por el camino, aunque no anotó porque Gastón Rodríguez le cerró bien el arco de los violetas.

Lo demostró en el amistoso frente a Nacional en el verano, donde los dos goles nacieron con dos pases largos muy buenos a Canobbio y lo volvió a hacer el otro día en el Franzini, donde antes del gol de Rodríguez buscó los espacios justos, primero para jugar con Hernández y luego con Giovanni González, quien terminó siendo el asistente del “9” aurinegro que terminó marcando el gol de la victoria.

Si eso fuera poco, hay que sumarle la entrega y el despliegue en la marca que tiene Gargano y aunque por momentos ese aspecto se vea opacado por Pereira, es otra de las características del “Mota”, que cada vez suma más importancia en el plantel.

RACHA. Pero lo de “amuleto” no solo cabe por lo que hace dentro del campo, sino también por los números con los que cuenta Walter Gargano hasta el momento con la camiseta de Peñarol.

Con el mediocampista en cancha, Peñarol nunca perdió por el Campeonato Uruguayo y en total solamente perdió un partido en los 90’ que fue el choque ante The Strongest en La Paz, por 1-0 en la Copa Libertadores. El otro juego en el que estuvo el “Mota” y los aurinegros no lograron el triunfo fue por la Supercopa Uruguaya 2019, aunque la derrota terminó siendo por disparos desde el punto de penal.