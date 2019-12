Los 7 que vuelven a Peñarol: Yeferson Quintana saca ventaja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Estados Unidos ganó roce internacional y en Cerro Largo ganó confianza. Con 23 años y 68 partidos en Primera División, Yeferson Quintana podrá tener una nueva oportunidad en Peñarol, ya que retorna de su préstamo en el equipo arachán y será tenido en cuenta.

Tendrá la competencia en el plantel de Rodrigo Abascal y de Enzo Martínez, quienes alternaron en el único cupo que hoy parece quedar libre en la zaga teniendo en cuenta que Fabricio Formiliano es inamovible en esa zona del campo.

Condiciones para ganarse la titularidad tiene y de hecho lo demostró en Cerro Largo, donde Danielo Núñez le dio la confianza, le permitió jugar la gran mayoría de los partidos y afianzarse en el que fue uno de los mejores equipos del Campeonato Uruguayo y la revelación del mismo.

Yeferson Quintana

Se puede considerar una buena medida tener en cuenta que Cerro Largo fue el tercer equipo del Campeonato Uruguayo que menos goles recibió, ya que le anotaron 34 veces, solo por debajo de Nacional (33) y Peñarol (28).

A su vez, Quintana jugó una buena cantidad de partidos en la temporada teniendo en cuenta que disputó 26 de los 37 que tuvo el arachán en el torneo y muchos de ellos a buen nivel, aprovechando su 1.92 de altura tanto en defensa como en ataque, aunque en este último rubro no destacó, pues solo marcó un gol.

Quintana debió readaptarse a su compañero de zaga, ya que comenzó la temporada con uno y lo terminó con otro. Hugo Magallanes, con quien se había entendido muy bien, abandonó el plantel arachán para recalar en Nacional y eso llevó a que para la segunda mitad del año debiera acostumbrarse a formar otra pareja, pero que no impidió que el rendimiento de Cerro Largo cayera.

El cabezazo de Yeferson Quintana que puso el 1-0 de Cerro Largo sobre Fénix. Foto: Néstor Araújo.

Llegó el argentino Agustín Heredia y con él también se encargaron de evitar el peligro en el arco de Washington Aguerre, con el que también conformó un triángulo final de maravilla y que le dio la chance a los arachanes de pelear por el torneo hasta el final.

Como si todo eso no fuera suficiente, conoce la casa. Es nacido en Peñarol y de hecho fue el equipo que le dio la posibilidad de debutar en Primera División el 3 de septiembre de 2016 en un juego ante Fénix donde los aurinegros ganaron 2-0 y en el que ingresó a los 52’ en lugar del brasileño Matheus Bressan.

Todo esto es lo que le da la posibilidad a Yeferson Quintana del regreso. Falta la confirmación oficial, pero es casi un hecho que el “Vaca” estará en la temporada 2020 como uno de los zagueros aurinegros.

¿competencia? Mauro Brasil es otro de los que vuelve

Otro de los jugadores que debe regresar a Peñarol para la temporada 2020 es Mauro Brasil. El zaguero llegó libre en 2018 tras un paso por El Tanque Sisley, pero nunca llegó a debutar en la Primera División de Peñarol.

El defensa de 20 años puede desempeñarse como zaguero, pero también como lateral y luego de ser cedido a Rampla Juniors donde jugó 13 partidos, le tocó el turno de cruzar de vereda y ser cedido a Cerro, donde sumó 17 encuentros.

Mauro Brasil con la camiseta de Cerro. Foto: Gerardo Pérez.

VOLANTE Gonzalo Freitas por su lugar

Un hombre de experiencia es el que retorna a Peñarol en busca de un lugar en una mitad de cancha muy poblada. La referencia es para Gonzalo Freitas, quien en la pasada temporada fue cedido a Everton de Chile y disputó 21 partidos, anotando tres goles.

Tras un buen nivel mostrado en Liverpool y de un paso por Atlético Tucumán, Freitas arribó a Peñarol en el segundo semestre de 2018 donde solamente disputó 10 juegos, aunque intentará pelear por un lugar y así quedarse en el plantel que dirigirá Diego Forlán.

Gonzalo Freitas con la camiseta de Peñarol. Foto: Gerardo Pérez.

velocidad Rodrigo Piñeiro va por la revancha

A Rodrigo Piñeiro el hincha de Peñarol le tuvo mucha fe y confianza, pero al “Loly” las cosas en la cancha no le salieron del todo bien, dado que no pudo sumar una gran cantidad de minutos y además no pudo anotar de manera oficial.

En total fueron siete partidos los que jugó, en ninguno de ellos lo hizo como titular y además promedió 16 minutos en cada uno de sus ingresos.

Rodrigo Piñeiro: Foto: Gerardo Pérez / El País

Tras un año afuera de Peñarol, con pasajes por Boston River en el primer semestrey por Rampla Juniors en el segundo, “Loly” debe regresar al plantel y su velocidad podría darle una chance para la revancha en Peñarol.

En el Sastre jugó siete partidos y no anotó, mientras que con la camiseta del equipo “Picapiedra” disputó 19 partidos y marcó 4 goles.

juveniles Tres que pegan la vuelta a Peñarol

Los otros tres casos de regresos son de jugadores surgidos en el club, aunque solo uno pudo hacer su estreno en Primera División: Fabián Píriz.

El lateral izquierdo debutó en Peñarol por Copa Libertadores en el triunfo por 2-0 a Jorge Wilstermann en Montevideo. Fue cedido en varias ocasiones y luego de estar en Rampla Juniors y Cerro Largo jugó en Villa Española, club con el que estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera.

Los otros dos casos son los del atacante Franco García que regresa proveniente de Albion donde anotó 4 goles en 2019 y del arquero Iván Cartés quien jugó en Plaza Colonia.