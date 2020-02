Vuelve la Uefa Champions League 2020: Día, hora y qué canales pasan los partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con cuatro partidos esta semana, a jugarse dos el martes y otros dos el domingo, retorna la actividad por la Uefa Champions League en su fase de octavos de final. Los dos que abren el fuego son de lo mejor que se puede esperar: Atlético de Madrid ante Liverpool, vigente campeón y gran candidato a revalidar, y Borussia Dortmund contra Paris Saint-Germain, el conjunto francés que espera al poder superar esta etapa.

Los partidos

- Atlético de Madrid vs. LIverpool. Martes, hora 16.45. TV: ESPN 2

- Borussia Dortmund vs.Paris Saint-Germain. Martes, hora 16.45. TV: Fox Sports

​- Atalanta vs. Valencia. Miércoles, hora 16.45. TV: ESPN 2

- Tottenham vs. Leipzig. Miércoles, hora 16.45. TV: Fox Sports