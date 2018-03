Vuelve el pentágono

Casi como marcando el antagonismo histórico de los dos equipos, Leonardo Ramos prácticamente recita de memoria el equipo titular. Es cierto que hasta ahora no ha tenido que afrontar la doble actividad, algo que hará desde la semana que viene cuando visite a The Strongest en La Paz, pero solo ha rotado jugadores por necesidad. Todo lo contrario pasa en Nacional, donde su colega Alexander Medina armó una oncena para la Copa Libertadores y otra para el Apertura.



Una vez más la formación inicial de Peñarol será prácticamente la habitual cuando el sábado (Campeón del Siglo, 16:30) enfrente a Boston River. La única variante será la presencia de Rodrigo Rojo en el lateral izquierdo por Lucas Hernández, quien está sancionado, aunque tampoco iba a estar porque el técnico pretende darle minutos a su relevo, ya que como el titular también está inhabilitado a nivel internacional por tres partidos, deberá jugar el jueves en Bolivia.



Sin embargo, el aurinegro tendrá sí un gran retorno: el de Cristian Rodríguez.



El capitán regresa a la alineación luego de haber cumplido dos partidos de suspensión (en realidad solo no jugó ante Wanderers, porque el otro fue contra El Tanque Sisley, que no se presenta) y ello significa una gran noticia para Peñarol, pues Leonardo Ramos pondrá en cancha a su pentágono mágico.



El “Cebolla” volverá a formar el doble cinco con Walter Gargano, el punto fuerte que tuvo el aurinegro en el pasado semestre y que lo llevó a ser campeón uruguayo. De esta manera se rearma un circuito que tiene a estos dos jugadores de nivel internacional por el centro, que se amplía con Fabián Estoyanoff y Agustín Canobbio indiscriminadamente por las bandas y que se cierra con Maximiliano Rodríguez como mediopunta para hacer de nexo con el ecuatoriano Fidel Martínez.

Peñarol volverá con sus mejores galas al Apertura, sin guardarse nada para la Libertadores. Que haya ganado 24 horas de descanso resultó clave

Inquietud por la sanción que recibió Lucas Hernández



Contrariedad, preocupación, molestia. Esas son algunas de las sensaciones que vivió el Consejo Directivo de Peñarol anoche al momento de tratar la sanción recibida por Lucas Hernández. Rodolfo Catino, vicepresidente aurinegro, tenía previsto preguntarle a los delegados por qué el futbolista mirasol recibió tres partidos de sanción cuando, por la misma falta y aplicando el mismo artículo del código, al tricolor Rolín se le dio dos.