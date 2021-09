¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay? Rival, posible equipo, horario y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el empate 1-1 ante Perú en la séptima jornada de las Eliminatorias, la Celeste ya piensa en su próximo objetivo: Bolivia. El equipo del maestro Tabárez oficiará como local el próximo domingo en el Campeón del Siglo que tendrá 15.000 personas en las tribunas, en el primer partido con público de la selección desde la llegada de la pandemia.

Actualmente Brasil lidera de forma solitaria la Eliminatoria con 21 puntos. Los otros tres seleccionados que hoy estarían clasificando de forma directa al Mundial serían: Argentina (15), Ecuador (12) y Uruguay (9). Colombia, con los mismos puntos que Uruguay pero peor saldo de goles (0 y -2), iría al repechaje. Completan la tabla: Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (6), Perú (5) y Venezuela (4).

Hora y dónde ver el partido

El partido comenzará a las 19.00 horas. Se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables.

El equipo

Aún es muy pronto para definir qué equipo pondrá Tabárez ante Bolivia. Lo cierto es que el DT no tiene jugadores suspendidos para este compromiso. Resta definir si podrá contar con Matías Viña y Rodrigo Bentancur, que se retiraron sentidos y hoy serán evaluados por la sanidad, para saber si podrá repetir la oncena.



Lo positivo es que seguro para este partido va a tener a disposición a Martín Cáceres. El Pelado cumplió la fecha de suspensión frente a Perú.



En el táctico del sábado Tabárez resolverá qué equipo poner en cancha.

El resto de la fecha

- Brasil vs. Argentina (16.00 horas).

- Ecuador vs. Chile (18.00).

- Paraguay vs. Colombia (19.00).

- Perú vs. Venezuela (22.00).