¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay? Día, hora y dónde ver el partido ante Venezuela

Tras el empate sin goles ante Paraguay, con polémica por el gol mal anulado a Jonathan Rodríguez, la Celeste ya debe cambiar el chip para no perderle pisada a los de arriba y fijarse en su próximo objetivo: Venezuela.

Por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, Uruguay enfrentará como visitante a una de las selecciones más débiles del continente. Sumar, y si es posible ganar ante una de las selecciones más débiles del continente, se vuelve indispensable para seguir en la pelea.

El partido se disputará el martes de la semana que viene en el Estadio Olímpico de la UCV (Caracas) a las 19.30 horas.

¿Dónde ver el partido?

El partido de la Celeste será transmitido por la señal de VTV. Además, también se podrá ver por los servicios de streaming que cuentan los cables: NSNOW, TCC vivo, MCGoLive y Flow.



En Dirctv GO podrán hacerlo aquellos que tengan contratado en su cable satelital la señal de VTV HD.

El equipo

Aún es pronto para saber qué equipo pondrá el maestro Óscar Tabárez, pero si está claro que habrá cambios respecto al que empató ayer con Paraguay. Es que Rodrigo Bentancur llegó a la segunda amarilla y deberá cumplir un partido de suspensión. El que sí está habilitado para volver es Nahitan Nández.



Con el partido contra Venezuela, Edinson Cavani cumplirá el último de los dos partidos de sanción que le dieron y quedará habilitado para volver a defender a la Celeste.

Lo que queda y lo que viene

Hoy se cerrará la quinta fecha con el partido entre Brasil y Ecuador desde las 21.30.



La sexta jornada se disputará de forma íntegra el próximo martes. Además del duelo entre Uruguay y Venezuela, jugarán: Ecuador vs. Perú (18.00 horas), Colombia vs. Argentina (20.00), Paraguay (21.30) y Chile vs. Bolivia (22.30).



Posiciones

Con el empate de anoche, la Celeste perdió la chance de superar la línea de Paraguay y meterse en zona de clasificación directa a Catar 2022.



Hoy estarían clasificando al Mundial: Brasil con 12 puntos (saldo +10), Argentina 11 (+4), Ecuador 9 (+7) y Paraguay 7 (+1).



Uruguay, en el quinto puesto con los mismos puntos que Paraguay y saldo 0, estaría yendo a la repesca.



Completan la tabla: Colombia 7 (-2), Chile 5 (0), Bolivia 4 (-5), Venezuela 3 (-6) y Perú 1 (-9).