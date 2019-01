¿Cuándo vuelve el fútbol en las principales ligas de Europa?

Hay buenas y malas noticias para los amantes del fútbol. En los siguientes días habrá actividad en las principales ligas europeas, pero no en la mayoría de ellas. Sin embargo, aquellas que suspenden su calendario hasta mediados del enero tienen los partidos por sus copas domésticas.

Premier League.

¿Alguna vez para? La mejor liga del mundo para muchos futboleros tuvo partidos hasta este domingo 30 y volverá ya el 1° de enero. La 2° ubicada en el ranking de UEFA en la temporada actual (2018-2019) vio como Manchester City y el United ganaron sus partidos de este domingo, mientras que tendrá tres duelos este martes.

Premier Día y hora de cada partido

Martes 1°

- Everton vs. Leicester City - 09 : 30. TV: ESPN

- Arsenal vs. Fulham - 12 : 00. TV: DirecTV

- Cardiff City vs. Tottenham Hotspur - 14 : 30. TV: ESPN



Miércoles 2

- Bournemouth vs. Watford - 16 : 45. TV: DirecTV

- Chelsea vs. Southampton - 16 : 45. TV: DirecTV

- Huddersfield vs. Burnley - 16 : 45. TV: DirecTV

- West Ham vs. Brighton - 16 : 45

- Wolverhampton vs. Crystal Palace - 16 : 45. TV: DirecTV

- Newcastle vs. Manchester United - 17 : 00. TV: ESPN



Jueves 3

- Manchester City vs. Liverpool - 17 : 00. TV: DirecTV

La Premier tiene a Liverpool como el puntero absoluto con 7 puntos de diferencia sobre el escolta Manchester City. Precisamente ambos chocarán en la próxima fecha, que se jugará entre martes y jueves.

LaLiga.

El fútbol de España tiene un breve descanso para las fiestas, pero el jueves 3 ya retorna con un juego atrasado (Villarreal contra Real Madrid) y sigue el viernes, sábado y domingo (Getafe ante Barcelona).

LaLiga Día y hora de cada partido Jueves 3

- Villarreal vs. Real Madrid - 17 : 30. TV: DirecTV



Viernes 4

- Levante vs. Girona - 15 : 00. TV: ESPN

- Espanyol vs. Leganés - 17 : 00. TV: ESPN



Sábado 5

- Valladolid vs. Rayo Vallecano - 9 : 00

- Alavés vs. Valencia - 12 : 15

- Huesca vs. Betis - 16 : 45



Domingo 6

- Eibar vs. Villarreal - 8 : 00

- Sevilla vs. Atlético Madrid - 12 : 15

- Real Madrid vs. Real Sociedad - 14 : 30

- Getafe vs. Barcelona - 16 : 45



Lunes 7

Celta de Vigo vs. Athletic de Bilbao - 17 : 00



La "liga de las estrellas" es la más importante para la UEFA según su coeficiente actual. Tiene al Barça como líder a tres puntos del Atlético de Madrid.

Serie A.

Sí tendrá algo más de descanso la Serie A, que vuelve recién el sábado 19 de enero. Pero el Calcio tiene el sábado 12 el inicio de los octavos de final de la Copa Italia.

Copa Italia Día y hora de cada partido Sábado 12

- Lazio vs. Novara - 11 : 00

- Sampdoria vs. Milan - 14 : 00

- Bologna vs. Juventus - 16 : 45



Domingo 13

- Torino vs. Fiorentina - 11 : 00

- Inter vs. Benevento - 14 : 00

- Napoli vs. Sassuolo - 16 : 45



Lunes 14

- ​Cagliari vs. Atalanta - 13 : 30

- Roma vs. Virtus Entella - 17 : 00

Bundesliga.

La liga alemana es la cuarta en consideración para la UEFA. Pero la Bundesliga no vuelve hasta el 18 de enero y tampoco tiene partidos por la Copa (recién 5 y 6 de febrero).

Ligue 1.

Francia se tomó un breve descanso en la última semana de diciembre, pero ya vuelve a la actividad el 11 de enero y desde el 4 al 9 juega partidos por sus dos copas domésticas, la Copa de Francia y la Copa de la Liga.

La Copa de la Liga ya está en la instancia de cuartos de final (cuatro partidos), mientras que la Copa de Francia recién por los treintaidosavos de final (32 juegos).