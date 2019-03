Con la vuelta de Zidane, ¿finalmente se irá Gareth Bale?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zinedine Zidane volvió al Real Madrid luego de nueve meses ausente, al haber dimitido tras la tercera Champions League ganada y en el momento que Cristiano Ronaldo había abandonado el club para marcharse a la Juventus.

En aquel entonces el francés se había ido al no poder llevar adelante el plantel como él quería. Su intención, y así fue comunicada al presidente, era sacar a Gareth Bale de la plantilla como ya había hecho con el colombiano James Rodríguez. "Zizou" consideraba al ex Tottenham como un jugador tácticamente disperso, irregular y demasiado individualista.

Sin embargo, en lugar de dejar irse al británico a préstamo o de forma definitiva Florentino Pérez dejó ir a Ronaldo. La situación molestó a Zidane, que el 30 de mayo anunció de forma oficial su salida del club blanco siendo el entrenador más exitoso del siglo para la institución.

Bale se vio beneficiado con la salida del Zidane y la llegada de Julen Lopetegui, luego también con el interinato de Santiago Solari. Si bien el nacido en Gales no fue un titular indiscutido, siguió en el equipo.

En estos meses, Bale incluso llegó a confirmar situaciones en las que no estaban a fin con el francés. "No habló conmigo después de la final (de Kiev). Nuestra relación era buena. No diría que somos mejores amigos, tan solo fue una relación estrictamente profesional. En Kiev me sentí realmente frustrado por no empezar desde el inicio. Había jugado bastante bien desde que regresé de la última pequeña lesión que había tenido en diciembre. Marqué cinco goles en mis últimos cuatro partidos de Liga de la temporada y sentí que merecía estar involucrado desde el principio", dijo en FourFourTwo hace apenas un mes.

Unos meses antes en septiembre dijo: "Estaba bastante enfadado, para ser sincero. Obviamente, sentía que merecía ser titular. Estaba marcando goles. Así que, sí, supongo que fue difícil poner el enfado a un lado. (Que Lopetegui hable inglés y Zidane no lo hiciese) obviamente ayuda. Puedo hablar con un entrenador en castellano, pero quizás no entrar en la profundidad de detalle que necesito", en diálogo con Daily Mail.

Con la llegada de Zidane de nuevo al banco del Real Madrid, con contrato hasta 2022, todo parece indicar que Bale se iría del club. Además, hay que ver cómo serán las situaciones de otros jugadores: Marcelo, que con Solari fue suplente; Reguilón, que tomó el lugar del lateral brasileño; James Rodríguez, que tenía intensiones de quedarse en el Madrid tras volver del préstamo en el Bayern Munich; Isco, con altibajos con "Zizou" pero que terminó jugando las finales de Champions; y Vinicius, que si bien está lesionado fue pieza clave con el DT argentino.