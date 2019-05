La vuelta del ídolo: Luis Suárez retorna a Anfield cuatro años después

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos situaciones muy distintas. La anterior el 29 de marzo de 2015, cuando ya estaba en Barcelona y pidió permiso al club para asistir a la despedida de su amigo Steven Gerrard. Hoy, cuatro años después, para definir al finalista de la UEFA Champions League.



Esta tarde (16.00) —noche para el público europeo— Luis Suárez tendrá “un partido especial”, como él mismo definió ayer en conferencia de prensa. Por primera vez luego de su salida de Liverpool en 2014 volverá a jugar un juego oficial en el mítico Anfield.

La última vez que había vuelto fue cuando lo invitó el gran ídolo del club, Gerrard, el mismo que había dicho que el uruguayo fue el mejor jugador con el que jugó. Incluso en marzo pasado el inglés lo eligió como parte de un “dream team” histórico del club por delante de Fernando Torres y Mohamed Salah. “Hizo un montón de goles, así como asistencias y el compromiso que le puso al equipo. Así que elegiría a Suárez”, sostuvo.

Amigos. Suárez a las risas con Gerrard en la despedida en Anfield del inglés. Foto: Reuters

Gerrard también es en parte el responsable que hoy el “Pistolero” esté en esta situación, luego de convencerlo en 2013 de quedarse un año más en Liverpool para pelear por la Premier League. El uruguayo le hizo caso y, aparte de pelearla (fue primero hasta la jornada 36), “Lucho” fue el goleador y mejor jugador de la temporada, lo que le valió el pase posterior a Barcelona. “Estoy en la elite del fútbol en Barcelona gracias a Liverpool por lo que me hizo como jugador”.



“Nuestra relación va más allá de los terrenos de juego. Siempre estuviste a mi lado, incluso cuando muchos se alejaban. Me hiciste recapacitar en muchas cosas y siempre intentaste enseñarme... como un hermano mayor a un hermano chico”, le escribió el uruguayo al Gerrard en su momento. Fueron los dos jugadores que hicieron soñar a los hinchas “reds” hace cinco años, igual que ahora lo hacen con Klopp, Van Dijk, Salah y compañía.

También ello le da un conocimiento extra a Suárez de lo que es Liverpool y, más en especial, Anfield. “Para el jugador de Liverpool es un plus. Jugar acá es tener un jugador más por lo que te transmite la gente, por lo que empuja”, admitió el uruguayo.



También advirtió que en caso de anotar no hará lo mismo que la semana pasada en el 3-0 del miércoles en el Camp Nou. “La gente que ama este deporte sabe la importancia de un gol de semifinal de Champions. todo el respeto del mundo hacia el hincha de Liverpool. Después que marqué lo celebré con mi público a mi forma. Pedí perdón y la gente que miré allá de Liverpool me aplaudía. Soy un agradecido al Liverpool. Le tengo mucho respeto al club. Está claro que no celebraría un gol acá en Anfield”, sostuvo, por más que ese tanto signifique por fin romper una racha de más de tres años.

La conferencia de Luis Suárez en Anfield repleta de periodistas. Foto: EFE

La última vez que anotó un gol de visitante en Champions League fue en septiembre de 2015 contra la Roma. Aunque para él la racha ya la cortó: “el que le hice a Manchester (United) lo cuento, por más que ustedes no”, dijo dirigiéndose a los presentes en la conferencia, en relación al partido del 10 de abril en Old Trafford en los cuartos de final cuando Luke Shaw desvió su cabezazo.



Con el 3-0 a su favor y con la experiencia de la temporada pasada con Roma (ganó 4-1 la ida pero cayó 3-0 en la vuelta), Barcelona va por la clasificación a una nueva final de Champions cuatro años después, justamente con un Luis Suárez con la ventaja de jugar en un escenario conocido como el de Anfield Road.

Jürgen Klopp no podrá contar con dos figuras... y media



Los hinchas "reds" no han parado de recibir malas noticias la última semana. Luego de la derrota 3-0 en Barcelona, Roberto Firmino no se volvió a recuperar de su lesión (la cual lo dejó en el banco en el Camp Nou) y no pudo jugar ni el encuentro del sábado contra Newcastle por la Premier League.

En el mismo juego, Mohamed Salah sufrió un golpe en la cabeza al ir a disputar un balón dividido en el área, abandonó la cancha en camilla y ayer Jürgen Klopp confirmó que tiene una conmoción cerebral, por lo que “no podemos permitirle jugar” por más que el egipcio “se siente bien”.

Tampoco estará el volante guineano Naby Keïta tras la rotura del tendón del abductor sufrido el miércoles en España.

Finalmente, el zaguero holandés estrella (distinguido como mejor jugador de la Premier) Virgil van Dijk ayer no entrenó normal y hoy no estará al 100% de sus condiciones físicas.