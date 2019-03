La vuelta del "Guti"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días de diciembre el nombre de Álvaro Gutiérrez ya había estado sobre la mesa de los directivos de Nacional. En esa oportunidad, la mayoría de los dirigentes se había inclinado por Eduardo Domínguez pese a que no conocía por dentro a Nacional y a que tampoco era conocedor del fútbol uruguayo.



Hoy, casi tres meses después, el “Guti” regresa a Nacional, aunque con la desventaja de no haber armado el plantel.



¿Por qué se eligió a Gutiérrez? Hay varios argumentos, pero hay dos que pesaron mucho: su pasado como técnico (fue Campeón Uruguayo y ganó cuatro de cinco clásicos) y el conocimiento que tiene de Nacional, ya que fue jugador entre 1992 y 1995, fue técnico en formativas y estuvo al frente del plantel principal una temporada.



Llega con un contrato hasta fin de año con el mismo cuerpo técnico que tenía en el 2014-2015: los preparadores físicos Marcelo Giarruso y Gabriel Gutiérrez y el ayudante técnico Mario Picún. Se mantienen en el cargo el “profe” Julio Moreno y el entrenador de arqueros Leonardo Romay, como es habitual.

Tras la derrota con Danubio, no ganar en las primeras cinco fechas (igualando la peor racha sin ganar en el inicio de un torneo corto como en 2007) y quedar en el último lugar -junto a Defensor Sporting-, la idea de cesar a Domínguez se empezó a gestar apenas terminado el partido en Jardines del Hipódromo.



Ya en la directiva de la semana pasada se habló de la posible destitución del DT, como era el anhelo de algunos directivos, pero ni siquiera se llegó a votar porque apenas 24 horas después Nacional recibía a Atlético Mineiro por la Libertadores, partido que ganó 1-0.



Más allá de los resultados, preocupó de sobremanera el escaso funcionamiento del equipo y el hecho de no lograr el arco en cero. En tal sentido, ni las dos victorias en la Copa sirvieron como atenuantes a la situación.



Ayer a la mañana, y por unanimidad de la directiva, se decidió echar a Domínguez y poco tiempo después el presidente José Decurnex fue a la casa de Gutiérrez para plantearle el regreso a los tricolores.



El nombre de Eduardo Acevedo también se manejó, pero no había consenso para su regreso a Nacional ahora.



“Nosotros estamos convencidos de una idea, de una estructura, de una forma de trabajo, esto simplemente lo que denota es un cambio de timón. Una de las cosas que uno tiene que ser consciente es reconocer cuando las cosas no están yendo como uno esperaba y tomar acciones a tiempo para corregir la dirección del buque”, reconoció Decurnex y fue un pasó más allá: “Gutiérrez es una persona de la casa, demostró lo que vale en Nacional como jugador y como técnico y tiene una forma de pensar muy parecida a lo que nosotros vemos de este Nacional. Un Nacional apoyado en sus formativas. Álvaro ya lo demostró en su pasaje como DT y es la gran apuesta que el club tiene hoy; creemos que es la persona indicada en este momento porque es una persona del club, que conoce a Nacional y eso hace que sea más fácil de tomar el timón del barco. Es la mejor opción para encauzar este momento de Nacional”.



Para enderezar el barco es que también se piensa en sumar a Richard Morales para el área deportiva de la institución.



Hoy seguramente habrá una reunión con el “Chengue”, que en principio se sumaría al club para ser el nexo entre Gutiérrez y la directiva más Iván Alonso, que ya ha manifestado, al igual que el presidente, que su función está por encima de los aspectos deportivos.



Hoy a las 15:30 Gutiérrez será presentado en Los Céspedes y empezará a trabajar.

Los números de Gutiérrez Campeón Uruguayo y 72% de efectividad Álvaro Gutiérrez dirigió 36 partidos oficiales en Nacional (contabilizando el Uruguayo y la Libertadores), ganó 25, empató 3 y perdió 8, con 73 goles convertidos y 34 recibidos, con una efectividad del 72%. Fue Campeón Uruguayo en la temporada 2014/15. Fue campeón del Apertura con 42 en 45 puntos (racha de 12 triunfos al hilo), y ganó el Uruguayo tras vencer a Peñarol 3-2 en la final. Luego de ser campeón, emigró al Al Shabab de Arabia Saudita, donde estuvo un semestre. En abril de 2016 lo contrató la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero su mal relacionamiento con los dirigentes e irregulares resultados lo llevaron a dejar el club cuatro meses después. Desde entonces Gutiérrez no dirige.