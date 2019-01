Con voz de capataz

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Fue una presentación diferente. Desde el preciso momento en que el presidente José Decurnex y el mánager Iván Alonso caminaron por el césped del Gran Parque Central custodiando el avance del nuevo entrenador Eduardo Domínguez comenzó una era que pretende ser bien diferente en la vida de Nacional.

A simple vista ya quedó en claro que habrá un antes y un después. Pero lo más interesante de todo es que no quedó solamente en eso, en una simple forma de comunicar oficialmente las novedades o estrenos institucionales.

Cuando Domínguez, que empezará a recorrer en Nacional su tercera campaña como DT de un equipo, tomó la palabra, marcó con inteligencia la línea de conducción firme por la cual transitará. Nada de dar detalles sobre táctica o profundizar sobre estrategias deportivas, lo que apareció fue una voz calma pero muy segura que anticipó lo que se vivirá bajo su mandato: rigor profesional.

“Vamos a entregar todo, a dar el máximo y los objetivos que nos estamos planteando se van a conseguir a medida que en el día a día creamos que podemos ser mejores”, explicó tras revelar que llegar a Nacional representa para él un sueño.

Compromiso colectivo, mucha disciplina, carga horaria para mejorar en todos los aspectos del juego, son algunos de los elementos que estuvieron arriba de la mesa cuando Domínguez dialogó con Decurnex, Alejandro Balbi y Alonso. Y ese es el modelo que pretendía imponer la nueva dirigencia para transformar la metodología de trabajo en los tricolores.

Eduardo Domínguez y su carné de socio. Foto: Leonardo Mainé.

Todo bien señalado por el propio entrenador en la conferencia de prensa con frases bien claras y directas para los jugadores: 1) “Los objetivos nos los vamos a plantear cuando esté todo el grupo formado”. 2) “Poder guiarlos para poder lograr títulos y cosas importantes es una motivación extra que tenemos para esforzarnos a trabajar día a día con esa ilusión de poder crecer”.

La dirigencia, según lo que indicaron fuentes tricolores a Ovación, vislumbra un revulsivo muy importante en el trabajo en Los Céspedes. Ese cambio se trasladará a todas las divisiones, porque la idea madre es fomentar un aggiornamiento en el trabajo y una identidad deportiva desde las bases.

La exigencia que llegará para todos tiene sus raíces en lo que demanda un club como Nacional y Domínguez está en plena sintonía con eso. Así lo hizo saber al comunicar a los medios: “Sabemos cuál es la exigencia del torneo local, sabemos de la exigencia de la Copa Libertadores y sabemos que Nacional exige más allá de cualquier torneo. Nacional exige por su historia, porque lo hacen sus hinchas y porque lo hacemos todos los profesionales que sabemos lo que representa el club. Vamos a tomar cada partido con la responsabilidad que Nacional exige”.

Domínguez cerró su encuentro con la prensa con otra frase en la que aludió al trabajo. “Estar en un club tan grande nos llena de responsabilidades y eso lo tenemos que transformar en obligaciones y en trabajo. Siempre hay que mirar para adelante”.

Tranquilo, bien pausado, pero con una idea firme: entregar muchas horas al club y demandar lo mismo de sus futbolistas.

Empiezan a concretar arribos de futbolistas.

Formalmente no se admite, pero es un hecho que Mathias Cardacio iniciará con Nacional la pretemporada en Punta del Este el próximo 3 de enero.

Quizás no sea el único futbolista que se sume a los tricolores en el primer día de trabajo, porque en cuestión de horas también puede quedar resuelta la incorporación de otro mediocampista. Si bien su nombre no fue proporcionado, según supo Ovación se trata de uno de los jugadores que mayor destaque tuvo en la temporada pasada.

Vale puntualizar que estos no serían los dos únicos casos sobre los que Iván Alonso venía trabajando para fortalecer al plantel. Fuentes tricolores señalaron que Domínguez también puso el ojo en la necesidad de contratar un arquero.

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, admitió ayer en 100% Deporte (890 Sport) que en la primera reunión celebrada en Buenos Aires el técnico argentino los consultó por las razones que motivaron la transferencia del destacadísimo juvenil arquero Franco Israel, hoy integrante de la Selección Sub 20 que orienta Fabián Coito.



Foto: Leonardo Mainé

Cumple con todo lo buscado.

Eduardo Domínguez reunía todos los parámetros que el Mánager de Nacional, Iván Alonso consideraba imprescindibles para transformar el fútbol tricolor.

El propio Alonso lo destacó tras el acto de presentación del entrenador. “Una vez que Alexander Medina decidió no continuar, se plantearon parámetros fundamentales. Dentro de nuestros parámetros hay un modo de cómo queremos jugar, que no solo compete al primer equipo, queremos plantear un modelo de juego. Aggiornarnos a ese modelo. Además, van a tener mucha participación nuestro principal activo que son las formativas. Los chicos que muchas veces no llegan por no tener oportunidades ahora van a tenerlas. Y después había un parámetro económico importantísimo. Este cuerpo técnico encerraba en todo”.

En lo que respecta a las posibles salidas y llegadas de jugadores, Alonso reveló que el tema ya “se venía trabajando en forma paralela y en los próximos días van a tener noticias”.

También sostuvo que el actual conductor estaba en conocimiento de todo. “Hemos trabajado en varios nombres, hablar de alguno no nos gusta. Lo que vamos a hacer con Eduardo es trabajar en estos días es para darle un broche final a lo que veníamos conversando, incluso con él. Cuando estén cerrados y se genere la presentación lo vamos a informar”.