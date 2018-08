La otra voz en los audios que llevaron a la renuncia de Valdez

Todas las personas que escucharon los audios que llevaron a la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol así como a su reelección repiten un nombre: Walter Alcántara. Este sería el empresario que conversa con Valdez en los audios que ahora analiza de oficio la Fiscal Silvia Pérez.

Alcántara fue citado para declarar este jueves ante la misma fiscalía en la que se presentaron Arturo del Campo, Wilmar Valdez y Carlos Ríos.

Pero ¿quién es Alcántara? Fue director ejecutivo de Deporte Total en su segunda etapa cuando se transmitió por Canal 5 junto con Carlos Muñoz, quien oficiaba de director general.

Además fue propietario de canchas de césped sintético en el “Coliseo Deportes”, ubicado en el tercer piso del Club Neptuno en la rambla portuaria, según confirmaron a El País fuentes del complejo. Precisamente la última vez que Alcántara utilizó su cuenta de Twitter fue en 2016 para mostrar las canchas y las instalaciones del complejo. Dos años antes Wilmar Valdez había estado allí para dar una entrevista a una radio.

@javiermaximo56 y sus palabras ante la presencia del Esc. Wilmar Valdez @Hora25Radio directo desde Coliseo en Neptuno pic.twitter.com/kCxC4bp6DU — Carlos Bardakian (@CarlosBardakian) 29 de julio de 2014

Esta semana, en su carta de renuncia, Valdéz dijo: "Escuché un audio y de lo que me arrepiento es de hablar de algunas personas y de determinados conceptos, pero fue en un marco personal y sin creer que estaba siendo grabado". Y agregó: “No ha sido decisivo en mi determinación el audio que me hicieron escuchar. Tengo razones familiares y personales. El fútbol te lleva, por exposición o por trabajo, a olvidarte de tu familia. Yo hice un click y tomé la determinación de parar. No ha habido anormalidad en el manejo de los dineros de la FIFA para los clubes. Está todo auditado en la AUF y es fácil de comprobar. No hay amenazas de nada. Cuando se toman estas decisiones es normal que haya conjeturas. Le pido a todos los actores del fútbol que no gasten energías en especulaciones. Es una decisión humana. Le pido a la gente que apoye y aliente al que le toque estar al frente de la AUF”. Ayer tras declarar ante la fiscal dijo: "Lo que tenía para aportar, lo aporté todo. Dije lo que sabía ante la Fiscal y ahora la Justicia dictaminará. Yo hoy estoy tranquilo".