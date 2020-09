El voto de Uruguay puede decidir el futuro de las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Al Mundial de Catar se clasificará por la posición que se obtenga en la Copa América del próximo año? ¿Inglaterra será el país anfitrión de las Eliminatorias Sudamericanas porque la propuesta económica es muy fuerte? ¿Cuatro fechas en noviembre y cuatro fechas en marzo recorriendo el continente? En cuestión de horas, este lunes Conmebol y FIFA definirán que ocurrirá con la fase de clasificación hacia la gran cita del fútbol mundial de 2022, y arriba de la mesa hay diferentes opciones, especialmente porque los clubes europeos siguen resistiéndose a ceder a los jugadores bajo los niveles actuales que tiene la pandemia de coronavirus en Sudamérica. Un dato fuerte: el voto de Uruguay tiene hoy un papel relevante

En principio, este panorama se está viviendo porque a nivel continental no hay consenso sobre qué es lo que debe suceder. Mientras Argentina pretende que las Eliminatorias se posterguen para el próximo año, Brasil pretende que se inicien lo antes posible.

Acá viene la división política: detrás de los norteños se encuentran Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia. Detrás de la AFA está Colombia. No hay postura definida de Perú y Uruguay, por lo que la reunión de este lunes puede entregarle un papel preponderante a sus votos.

Uruguay, a diferencia del resto de los países de Conmebol, es el único que no tiene vendido los derechos de televisión de las Eliminatorias, por lo que no tiene la presión económica que sí afecta a otros.

De hecho, Conmebol es propensa a no perder el formato actual porque eso impactaría en las finanzas.

El tema no es de fácil resolución dado que todo el continente sabe que los clubes europeos no van a ceder a sus futbolistas para que vengan a competir a las Eliminatorias en octubre. Es bien sencillo: esto obedece a que el regreso a los clubes dueños de sus fichas tiene una complicación importante por las medidas que existen de prevención contra la pandemia de coronavirus. Además de fronteras cerradas, para aquellos que puedan arribar por acuerdos especiales no podrán eludir el período de cuarentena.

Debido a ello es que las autoridades sudamericanas ya hicieron saber a FIFA que una solución sería la de postergar el comienzo de las Eliminatorias un mes más, para seguir de cerca la evolución del COVID-19 en la región. En ese caso, la idea es la de disputar cuatro fechas en lugar de la doble jornada estipulada actualmente. Así, se juntarían los dos partidos de octubre y los dos de noviembre y no se afectaría más de lo que ya lo está el calendario.

Ese aspecto puede generar un desgaste muy grande en los futbolistas, pero eso podría subsanarse con la ampliación de la nómina de jugadores convocados, lo que estaría emparentado con la determinación ya tomada de ampliar la lista de buena fe de los equipos participantes de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

También se manejó a nivel sudamericano la idea de utilizar la próxima Copa América como fase de clasificación para el Mundial. En este caso, los que ocupen el puesto del primero al quinto serían los representantes continentales para Catar 2022.

FIFA, en tanto, tomando en cuenta la determinación de los clubes de la UEFA de preservar a sus jugadores ante el temor de que se puedan contagiar de coronavirus, no vería con malos ojos que Europa se convierta en la sede de los partidos de clasificación.

Arriba de la mesa está la oferta que se realizó desde Inglaterra para que todos los partidos se disputen allí en dos zonas de cinco combinados. Se trata de una poderosa propuesta económica, pero que no cuenta con todos los votos a nivel continental.

Este hecho es confirmatorio de algo que Ovación ha venido marcando desde su línea informativa desde hace un buen tiempo, porque la posibilidad de llevar los partidos de las Eliminatorias al Viejo Continente nunca se descartó de plano.