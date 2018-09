¿A quien votó Messi? ¿Y Cristiano? ¿Y Godín?

Lio Messi, que no estaba nominado al premio The Best, por primera vez desde 2008, votó en primer lugar, otorgándole cinco puntos a Luka Modic, que a la postre resultó el ganador. Mientras que le otorgó 3 puntos a Mbapee y uno a Cristino Ronaldo.



Cristiano, por su parte, votó en primer lugar a Raphael Varane, segundo a Modric y tercero a Antoine Griezmann. Mientras que el vencedor, el croata Luka Modric también le dio cinco puntos a Varane, tres a Cristiano y un punto a Griezmann.



Con respecto a los uruguayos, el capitán celeste, Diego Godín, votó en primer lugar a su compañero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, segundo a Salah y último a Modric.

El técnico Óscar Tabárez, por su parte, también votó a Griezmann en primer lugar, a Eden Hazard segundo y a Messi en tercer lugar.



Otro uruguayo que participó en la votación de la FIFA fue Julio Ribas como técnico de Gibraltar. Le dio cinco puntos a Cristiano, tres a Griezmann y al final uno a Modric.