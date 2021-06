Del "vos me pegaste la patada" de Arturo Vidal al "tranqué con todo" de Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arturo Vidal protestó, pero no hubo decisión arbitral ni VAR que cambiara lo ocurrido. Luis Suárez peleó con el "Rey" dentro del área y la pelota ingresó en el arco de Claudio Bravo para que fuera el empate de Uruguay que iba a ser definitivo.

Si bien en el entretiempo hubo saludo, diálogo y hasta intercambio de camisetas, tras el final del juego se volvieron a cruzar y en esta ocasión intercambiaron opiniones tras esa jugada.

En el video publicado por la cuenta oficial de Conmebol se escucha a Vidal diciendo: "Vos me pegaste la patada". Luis Suárez contestó y le expresó: "Tranqué con todo".

El chileno agregó: "Vos me pegaste aquí (mientras se señala la pierna) y yo la metí", mientras que el "Pistolero" siguió: "A mi me dolió toda esta parte de acá (señalándose el empeine), me dolió".

Pero la charla no culminó allí ya que quienes fueron compañeros en Barcelona continuaron conversando y Vidal hizo referencia al clima de Cuiabá: "Aquí la humedad te mata. ¿Todo bien vos? ¿La familia?".

"Bien, bien, muy bien", respondió el salteño que rápidamente se acordó de la familia del "Rey". Le consultó por sus hijos a lo que el trasandino contestó: "Bien, bien, están en Chile".

Cabe recordar que Suárez y Vidal jugaron 72 partidos juntos en el Barcelona entre las temporadas 2018/19, donde ganaron LaLiga y la Supercopa de España, y la 2019/20 que finalizó sin títulos.

También hubo "cruce" en redes

"Me alegro de verte hermanito. Éxitos para lo que viene", publicó Luis Suárez en una historia de Instagram que subió Arturo Vidal con una foto de ambos y la leyenda "Hermanito".