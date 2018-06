Volvió Neuer, pero Alemania se llevó un cachetazo de Austria

El arquero de Alemania, Manuel Neuer, regresó el pasado sábado luego de nueve meses de descanso por lesión, pero no pudo evitar que los campeones mundiales sufrieran una sorpresiva derrota por 2-1 en un amistoso ante Austria.



Neuer, que no había jugado ni un solo partido oficial desde que se fracturó un hueso del pie en septiembre, recibió la capitanía y parecía fresco y confiado, pero no pudo detener los dos goles de Austria en la segunda mitad.



Este fue el quinto partido de Alemania sin victoria y su primera derrota ante Austria en 32 años.



"Fue un buen regreso para él (Neuer)", dijo el director técnico de Alemania, Joachim Loew. "Hizo dos o tres paradas buenas y estoy absolutamente satisfecho con su rendimiento. No tuvo ningún problema con su lesión", añadió.



Sin embargo, Loew estaba menos contento con la actuación de su equipo en un partido que comenzó con casi dos horas de retraso por una torrencial lluvia. "Por supuesto, la derrota me molesta", dijo. "Perdimos demasiados balones que normalmente no nos pasa, perdimos oportunidades después del gol, muchas cosas resultaron mal hoy", argumentó.



Austria le dio a sus vecinos más grandes una ventaja cuando el portero Joerg Siebenhandl envió un terrible despeje directo a Mesut Ozil, quien anotó desde dentro del área penal.



Sin embargo, en el minuto 53, David Alaba encontró a Martin Hinteregger en el segundo palo y anotó una baja volea sobre Neuer.



El portador alemán de 32 años hizo otra parada importante, esta vez de manos de Marko Arnautovic, pero fue derrotado nuevamente por Alessandro Schoepf en el minuto 69 después de que Stefan Lainer tuviera demasiado espacio para dejarle el balón en el segundo palo.