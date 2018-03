Volvió el Madrid, la Champions le sienta muy bien

El partido de ayer entre Real Madrid y Paris Saint Germain era mucho más para una semifinal o mismo una final de la Champions que para uno de octavos.



El PSG llegó a la capital española con su campaña arrolladora en la Liga 1 sobre los hombros. Pero también con la responsabilidad de la millonaria cifra gastada por el capital catarí en los fichajes de Neymar y Mbappé, con un solo objetivo. O más que un objetivo, una obsesión: ganar la Champions.



Pero lo esperaba el Madrid, a quien la Liga de Campeones parece sentarle muy bien. Por algo es el vigente campeón y ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones. Pero esta vez la competición tiene para los dirigidos por Zidane un sabor diferente. Sin chances en la Liga, donde se encuentra 17 puntos detrás del Barcelona y ya eliminado de la Copa del Rey por el humilde Leganés, necesitaba hoy más que nunca de la Champions League para sentir que aún ahí tiene algo por lo que luchar.



El mundo futbolero se paralizó para ver el encuentro jugado en el Bernabeu, donde unos 4.000 espectadores eran franceses. Y los uruguayos no fueron la excepción. Las miradas puestas en Edinson Cavani el goleador histórico del equipo parisino. El máximo artillero de las Eliminatorias, cuyos goles llevaron a los celestes al Mundial por primera vez en forma directa. En el día de su cumpleaños número 31, en este pequeño país del sur de América se esperaba un gol de Edi. Para que pudiera celebrar como más le gusta: en la red.



Más de uno se ilusionó, sobre todo si estaba medio lejos del televisor, cuando a la media hora de juego, Rabiot, otro pelilargo como Cavani, abrió el marcador para el equipo visitante. Fue tras una corrida de Mbappe y una asistencia de taco de Neymar.



Pero no fue más que eso. Nada de lo que se esperaba por estos lares, sucedió. Y el que se llevó los aplausos fue Cristiano Ronaldo. Un gran jugador que no suele gozar de muchas simpatías por este lado del planeta.



El portugués volvió a demostrar que sigue siendo el rey de la Champions, como le dicen. Volvió a aparecer como lo hacen los grandes jugadores en las ocasiones especiales. Y anotó un doblete para rescatar al Madrid.



Por si fuera poco, su primer gol, el de penal, el que le dio el empate a los locales a los 45’, junto antes de irse al descanso, marcó un récord histórico. Con ese disparo inatajable, Cristiano se convirtió en el primer jugador en convertir 100 goles en Champions defendiendo una misma camiseta, en este caso la merengue. (En realidad el portugués lleva 116 en la Champions si se cuentan los que marcó con Manchester United). Y si se suma el que anotó ayer, con la rodilla, a los 83 minutos para poner en ventaja a su equipo.



Pero además de sus goles, y de la tarea ofensiva que llevó a cabo, Cristiano también se involucró en el trabajo defensivo, incluso abortando alguna jugada peligrosa del PSG.



En el segundo tiempo, el equipo francés dominó el juego, pero sin crear demasiado peligro. Y cuando lo creó se encontró con Keylor, que respondió de gran manera en la mejor chance del equipo de Emery: una jugada de Neymar que no pudo terminar bien Mbappé.



Y después, Marcelo marcó el tercero, un gol que merecía tras haber jugado uno de sus mejores partidos en el Madrid.



Ayer, en el Bernabeu, en ese partido de ida de los octavos de final de la Champions, que merecía haberse jugado después, en semis o mismo en una final, el rey fue Cristiano Ronaldo.



El PSG vivió una pesadilla, de la que debe recuperarse para la revancha que será el 6 de marzo.

cavani El error de Emery Cuando Zidane sustituyó a Benzema por Bale, su colega del PSG Emery, sacó a Cavani. El salteño fue sustituido a los 20 minutos del segundo tiempo por Meunier. El partido estaba empatado 1 a 1.