“Volví a ver la jugada y muchos recuerdos no tengo”

“El susto ya pasó cuando se descartó cualquier problema de gravedad por el golpe en la cabeza. Lo que sí me quedó es agradecimiento hacia toda esa gente que se preocupó por mi estado de salud, por ver cómo estaba. Tengo palabras de agradecimiento para todos los que colaboraron en los primeros días que estuve internado y luego con reposo en casa. Esos fueron los días más complicados. También hubo una muy buena predisposición de todo el club y mis compañeros. Se preocuparon muchísimo y después de terminado el partido fueron a la clínica a verme, estuvieron ahí y preguntaban si necesitaba contar con ellos”, dijo Marcos Angeleri este jueves en conferencia de prensa en Los Céspedes.

Respecto a la jugada en la que chocó con Santiago Romero yendo a disputar una pelota el sábado 1 de septiembre en el Gran Parque Central en el partido frente a Racing, el zaguero argentino contó que “la volví a ver y muchos recuerdos no tengo de la incidencia. La verdad es que fui recordando a medida que pasaban los días, sobre todo situaciones del partido. Del choque, el golpe, la atención médica y del traslado a la clínica no recuerdo absolutamente nada. Recién en el hospital fue cuando tomé un poco de conciencia mientras me hacían algunos estudios. Hay una parte de todo que me salteé y no recuerdo mucho. Esa sensación de temor que a veces puede quedar a mi no me quedó porque la verdad no tengo mucho registro de lo que ocurrió”.

Lejos de ponerle responsabilidad al “Colo” Romero, Angeleri remarcó que “me gustan los jugadores que van a la pelota como si fuera la última. Yo soy así también así que no hay ningún tipo de rencor hacia él. Seguramente si tenemos una jugada parecida vamos a ir de la misma manera”.

El argentino regresó a los trabajos en Los Céspedes y ahora espera por una máscara que le cubra la nariz ya que sufrió fractura del tabique nasal: “Ya pasé las medidas y veremos después como me adapto, si resulta incómoda o no, pero lo que más me preocupaba era que no quedaran secuelas de nada y en ese sentido está todo bien”.

Por último, Angeleri dijo que “la idea es ir llevando la recuperación de a poco pero tal vez a fines de la semana que viene ya pueda integrarme al plantel de nuevo”.