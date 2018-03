No puede volver a tropezar

Las cuentas son sencillas. A falta de seis fechas para que se cierre el Apertura, Peñarol arranca la recta final del torneo un punto atrás de Nacional y con el clásico a la vista en la jornada número 13. Aún depende de sí mismo, eso está claro, pero el margen de error se achicó, porque un nuevo tropiezo podría significar dejarle el camino libre al tricolor rumbo al título.



Hoy a la noche, en el Centenario, Peñarol enfrentará a Torque sabiendo de antemano lo que ocurra con Nacional. Lo que está descontado es que el aurinegro tiene que ganar o ganar, tanto para retomar la punta del certamen como para seguir al acecho del tradicional rival.



Además de intentar conseguir los tres puntos, Peñarol deberá buscar también la posibilidad de volver a ser el equipo de las primeras fechas. La ausencia de Cristian Rodríguez en los últimos tres partidos se hizo evidente aunque el equipo sumó siete puntos de nueve posibles. Sin el lacacino, el aurinegro careció de generación de juego y eso hizo que dependa exclusivamente de sus individualidades. Hoy, tras la gira por China con la selección, el “Cebolla” volverá a estar desde el vamos para intentar retomar el rumbo de un equipo que necesita volver a ganar en confianza desde lo futbolístico para afrontar el tramo final del Apertura y la seguidilla de partidos que se vienen por la Copa Libertadores de América.



Enfrente estará uno de los rivales más débiles del torneo. Torque enfrentará al aurinegro por primera vez tras un flojo arranque en su primera experiencia en la máxima categoría de nuestro fútbol. Aún no ganó un partido en la cancha (sí en los escritorios contra El Tanque Sisley) y solo sumó tres puntos en tres empates donde se le escaparon los resultados.



El equipo que dirige el argentino Pablo Marini no renuncia a su idea, pese a que los números comienzan a dejarlo sin aire. El elenco de Pueblo Victoria prioriza salir jugando aunque esa misma propuesta también le ha costado muy caro. Ante Nacional, por ejemplo, tomó tres goles rápidamente en tres desatenciones en los primeros 25 minutos y la diferencia luego se hizo indescontable (4-2).



Una maldición con las lesiones

Peñarol no da pie con bola en ese sentido. Todo comenzó la última Navidad, cuando llegó una noticia que sacudió a los dos lados del Río de la Plata. Un fuego artificial impactó sobre la cara de Lucas Viatri. El argentino, que tuvo que ser intervenido en uno de sus ojos, aún no volvió a jugar y todavía no tiene una fecha exacta para su retorno a la actividad oficial. Diez días atrás, cuando terminaba el partido ante Cerro, a Walter Gargano se le trabó la rodilla. El gesto de dolor del “Mota” no era nada alentador. Al otro día, se confirmó lo peor: rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha. Seis meses afuera. Esta semana, se confirmaron dos más. Por un lado, el desgarro en el posterior del muslo del ecuatoriano Fidel Martínez. Por otro, el traumatismo de rodilla que sufrió Ramón Arias. En el entrenamiento del jueves, el “Cachila” chocó con un compañero y eso le provocó un esguince de rodilla. Parece una maldición. El aurinegro sufre con las ausencias y a Leonardo Ramos se le complica para repetir la oncena. Las lesiones le sacaron al entrenador jugadores claves en el funcionamiento del equipo.