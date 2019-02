Por volver a ser el de la altura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido no será fácil para los dirigidos por el “Polilla” Jorge Da Silva, que si bien dejaron atrás la primera fase del torneo, lo hicieron con muchas dudas en la revancha disputada frente a Bolívar la semana pasada en el Franzini.



Es que tras jugar un partidazo en la altura de La Paz, donde le hicieron cuatro goles a Bolívar (ganaron 4-2), cayeron en la vuelta 3 a 2 en un partido para el que el equipo boliviano llegó con bajas importantes y solo 16 futbolistas en su plantel. Los violetas terminaron clasificando por un gol de diferencia en el global, lo que aseguró con el gol del juvenil Gonzalo Nápoli al final del partido.

La incógnita es entonces qué Defensor Sporting aparecerá esta tarde en el Franzini, si el que jugó en Bolivia o el de la revancha.



El equipo local tendrá la baja del defensa Maximiliano Perg, que fue expulsado en el partido de vuelta ante los bolivianos. Su lugar será ocupado por Santiago Carrera.



Puede no ser la única variante del “Polilla” que si bien no ha confirmado la oncena, puede introducir un cambio en la mitad de la cancha. El “Mago” Mathías podría ocupar el lugar de Ramiro Cristóbal. Cabe recordar que ni Santos ni Robert Ergas estuvieron a disposición del entrenador en los partidos de la primera fase porque estaban suspendidos. Pero ya están habilitados.

Para Guillermo Almada, el técnico de Barcelona, enfrentar a Defensor Sporting, siempre es especial. “Jugar contra Defensor siempre se me hizo complicado. Estuve 15 años dentro del club y me moviliza muchas cosas desde lo afectivo, por más que uno siempre es hincha del lugar donde trabaja. Nunca me da lo mismo enfrentarlo, son partidos especiales por lo que viví ahí adentro y por las cosas que logramos. Y por el gran afecto que tengo por el club y por mucha gente dentro de la institución”, dijo Almada, quien regresara hoy al Franzini.



En su equipo, atajará Damián Frascarelli, quien recién llegó al club procedente del Guayaquil City.