La voluntad de Núñez y el viaje de los dirigentes de Peñarol cambió el panorama

Una llamada marcó el camino. Una llamada que llegó desde el teléfono de Darwin Núñez directamente al del presidente Jorge Barrera. Una llamada en la que el delantero juvenil de Peñarol le solicitó al titular aurinegro que pensara tanto en él como en su familia al momento de tomar una decisión respecto a su futuro.

“Tuve una larga y buena charla con Darwin. Me llamó por teléfono en el día de hoy. Pudimos conversar de muchos temas que hacen al club y a la vida”, expresó Barrera el lunes. De todas maneras, no quiso dar más detalles haciendo referencia a que “como siempre dije soy un presidente que se tiene que manejar con certezas y no con escenarios hipotéticos y siempre he dicho que el ámbito natural para conversar es el Consejo Directivo”, agregó Barrera.

Pasaron las horas y también el Consejo Directivo y en el mismo se trató el tema de la posible salida de Núñez. A esta altura, es un detalle que preocupa a la cúpula dirigencial aurinegra porque hay muchos aspectos en juego. Por un lado está el deportivo, por otro el personal del jugador y también la búsqueda de lo mejor para la institución, haciendo referencia a que una venta de esta magnitud puede darle aire al club en materia de dinero.

Barrera expresó a sus compañeros el sentir del propio Núñez. El presidente manifestó que el delantero considera esta chance como un paso muy grande en su carrera, tanto en lo deportivo como en lo económico, aunque en todo momento se mostró agradecido por lo que el club le dio y la confianza que le otorgó, entre otras cosas, al haber debutado con 18 años en la Primera División de Peñarol y hoy ser habitual dentro del plantel principal.

Todos estos puntos fueron tenidos en cuenta por cada uno de los dirigentes que llegaron al consenso de darle vía libre a Barrera para que lleve adelante la negociación, siempre y cuando todos los puntos sean favorables para cada una de las partes.

Estos detalles ambientaron que una delegación de Peñarol partirá mañana rumbo a España para tratar personalmente el tema con el jeque Turki Al-Sheik, reciente dueño del Almería, y así limar ciertos detalles que preocupan a Peñarol.

Pese a que el presidente Barrera e Isaac Alfie eran los designados para realizar el viaje, finalmente sería solo el tesorero quien llegaría a España según se afirmó en el programa 100% Deporte de Sport 890, aunque en Europa se pueden sumar tanto Evaristo González como Alejandro Ruibal, quienes por motivos personales se encontrarán durante esos días en el Viejo Continente.

PREOCUPACIÓN. Los dirigentes aurinegros se embarcarán rumbo a España con distintas consideraciones respecto a lo que estableció el Almería en la nueva oferta. Uno de los detalles principales recae en abrir una negociación en el monto final de la posible transferencia, ya que no convenció del todo. Pese a que las cifras no se han hecho públicas, trascendió que ronda los 5 millones de euros para Peñarol.

Otro de los detalles en los que se enfocará la institución aurinegra en la reunión con los dirigentes del Almería es en la forma de pago, con la que mantuvieron ciertas diferencias con lo expresado hasta el momento.

Por último, y el detalle más complicado, es el que intentará Peñarol de cerrar la negociación ahora, pero que Darwin Núñez arribe al Almería cuando finalice el Campeonato Uruguayo. Este punto resulta muy difícil, aunque para los aurinegros sería importante mantener al delantero durante estos tres meses para contar con un arma más para el Torneo Clausura y así seguir aspirando a conseguir el tricampeonato uruguayo.

Al menos, desde Peñarol aspiran a retener al jugador hasta el final del Intermedio para que también pueda ser partícipe del clásico ante Nacional en la última fecha del segundo torneo corto del año.

LA SEGUNDA. Esta oferta es la segunda hecha por el Almería, que ya había presentado una propuesta por el delantero juvenil y que fue rechazada por Peñarol en su momento.

“No la aceptamos porque estamos convencidos que tiene que fortalecer su juego en Peñarol. Creemos y confiamos en que consiga una explosión deportiva que refleje sus condiciones y con ello terminaremos beneficiándonos todos”, expresaron desde el club a Ovación entonces.

La oferta inicial tuvo una buena consideración, pero muy alejada a lo que Peñarol aspiraba a recibir por el delantero y fue lo que llevó a que fuera rechazada, aunque la misma mejoró y por eso ahora la situación cambió y ambos clubes están en otra posición: Almería con una oferta mejor y Peñarol más receptivo a las propuestas del club español que actualmente milita en la Segunda División.

Todo indica entonces que Núñez se marchará rumbo a España en los próximos días. Es cierto que la negociación no está cerrada, pero sí muy encaminada. Si Barrera y Al-Sheik llegan a buen puerto y todos se benefician de este negocio, el delantero encaminará su carrera rumbo al Almería con un nuevo objetivo: el del ascenso a Primera.