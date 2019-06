Con una repetición por VAR, Colombia venció a Nueva Zelanda en los penales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de un empate 1 a 1 en 120 minutos, la selección de Colombia derrotó por penales a Nueva Zelanda, revisión del VAR de por medio, y se clasificó a cuartos de final del Mundial Sub 20 de Polonia, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Ucrania y Panamá.

El elenco colombiano comenzó ganando con un gol del defensa Andrés Reyes, futbolista del Atlético Nacional, en el minuto 11. Sin embargo, a los 35, apareció el empate del volante Elijah Just para los all whites.



Luego transcurrieron un segundo tiempo y un alargue en el que ninguno logró sacarse ventajas, por lo que tuvieron que pasar a la definición desde los once pasos.



En los penales, hubo dos momentos determinantes. Uno de ellos fue cuando el arquero neozelandés Michael Woud le atajó un penal a Johan Carbonero, pero el árbitro determinó su repetición luego de revisarlo a través del VAR. En el segundo intento, Carbonero anotó.



El segundo momento determinante fue la atajada del arquero cafetero Kevin Mier a Matthew Conroy, que logró sentenciar la clasificación de Colombia a cuartos de final con la victoria 5-4.



El duelo ante el vencedor de Ucrania-Panamá será el viernes 7 de junio en Lodz.



A primera hora, Italia se clasificó a cuartos tras eliminar al anfitrión Polonia.