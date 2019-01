Griezmann: "Desde los 18 tuve a un uruguayo conmigo ayudando en momentos difíciles"

Antonie Griezmann ya está en Uruguay. El francés llegó en vuelo privado para ir esta noche al casamiento de Diego Godin, el padrino de su hija. El francés arribó a Uruguay pasadas las 10:45 de la mañana y afirmó que "desde los 18 años" tuvo "a un uruguayo conmigo ayudándome en los momentos difíciles".

El vuelo se había hecho largo pero a pesar del cansancio demostró su simpatía y su felicidad por llegar por primera vez a un país que adoptó como suyo.

Diálogo brevemente con los periodistas, y resaltó una vez lo que significaron los uruguayos como Martín Lasarte y Carlos Bueno en su carrera. Además, remarcó que quiere conocer Uruguay y que volverá para estar dos semanas. Admitió que en Francia le recriminaron por no haber festejado el gol contra Uruguay en el Mundial y dijo: "Son cosas que no pienso, yo soy así, tengo mucho aprecio por los uruguayos".

Dijo que había tenido que declinar muchas de las invitaciones que recibió, como la de ser declarado ciudadano ilustre de Montevideo, por falta de tiempo.

Es que estará solo tres días en Uruguay porque el 30 tanto él como el capitán celeste deberán presentarse en Atlético de Madrid para entrenar.

Reconoció que cuando Godin le habló para que atendiera a los medios en el

aeropuerto, se sorprendió. Pues no imaginaba que su llegada iba a crear tanta expectativa.

“Voy a estar acá tres días y espero disfrutar de la boda y de lo que me tiene preparado Diego. Quiero ver a los uruguayos que conozco, pero no tengo mucho tiempo, voy a volver en otro momento unos 15 días. Me gusta mucho el cariño que me dan”, dijo Griezmann.

Afuera lo esperaba mucha gente, pero él se tomó el tiempo de sacarse fotos y firmar autógrafos. Tanto con los que tenían la camiseta de Peñarol puesta, club del que se ha declarado hincha, como también alguna tricolor.

El ole, ole, Griezmann, Griezmann no faltó en el recibimiento.