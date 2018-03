Vive en paz y piensa en La Paz

No hay nada que corte con la tranquilidad que se respira en Los Aromos. Leonardo Ramos vive una de sus semanas más tranquilas desde que arribó a la institución. Los resultados que obtuvo su equipo, de por sí, respaldan este momento; pero a eso hay que sumarle que Peñarol este fin de semana no tiene actividad (ganará los puntos ante El Tanque Sisley) y ya tiene el equipo confirmado desde el lunes pasado para recibir a Boston River el domingo 11.



Ese mismo equipo es el que dentro de 13 días estará en el partido más esperado: el debut ante The Strongest en la Copa Libertadores de América. Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Rodrigo Rojo; Agustín Canobbio, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff; Maxmiliano Rodríguez y Fidel Martínez, tendrán como prueba el encuentro ante el conjunto rojiverde antes de viajar a Bolivia y poner primera en el certamen continental.



El martes 13, Peñarol partirá con destino a Santa Cruz de la Sierra. El plantel permanecerá allí, ya que recién el mismo día del partido los futbolistas subirán a la altura de La Paz para jugar a 3.650 metros sobre el nivel del mar.



Al igual que en 2017 (en Cochabamba, a 2600 metros), el aurinegro optará por subir el mismo día para que el impacto en los jugadores sea menor.



The Strongest llega en alza en el campeonato de su país. Luego de arrancar el torneo con un punto en seis posibles (perdió 2-0 con Aurora y empató 1-1 con San José), obtuvo tres victorias de manera consecutiva: 1-0 ante Nacional de Potosí, 2-0 contra Bolívar y 3-0 frente a Royal Pari.



A diferencia de Peñarol, el equipo que dirige el argentino Carlos Ischia tiene una agenda mucho más apretada y en este lapso tendrá que encarar tres partidos: este sábado ante Sport Boys, el próximo jueves con Blooming y el otro domingo (el 11, cuando Peñarol volverá a jugar contra Boston River), nuevamente con Aurora.



“Hicimos una buena pretemporada sabiendo lo que se nos venía por delante. Ahora toca Boston River y después se viene el primer partido de la Copa en un lugar como La Paz, donde no es habitual jugar al fútbol”, anticipó Leonardo Ramos el último fin de semana.



Peñarol vive en paz y piensa en La Paz. El debut está a la vuelta de la esquina.



The Strongest:

- Respeto: “De Peñarol no voy a descubrir nada. Es un equipo grande de América. Libertad y Atlético Tucumán vienen haciendo bien las cosas y por algo llegaron hasta acá. Vamos a tratar de hacer una buena participación para pasar a octavos”, señaló el entrenador Carlos Ischia. El argentino de 61 años fue campeón con Boca del Apertura y la Recopa (2008).



- Baja: Daniel Vaca, experimentado arquero de 39 años y figura de The Strongest, sufrió una fractura de tobillo izquierdo el mes pasado y no podrá estar a la orden para este encuentro ante Peñarol. El golero llegó al club en 2011 y desde entonces, se ganó se transformó en uno de los referentes del equipo. Disputó un total de 322 partidos y ganó cinco títulos.

Peñarol:

- Estoyanoff ausente: Peñarol entrenó ayer en Los Aromos, nuevamente sin la presencia de Fabián Estoyanoff. El jugador continúa con anginas y, por precaución, fue enviado por el cuerpo médico del club a su domicilio.



- Camiseta nueva: En el correr de la próxima semana, la empresa Puma dará a conocer el diseño de la nueva camiseta con la que Peñarol defenderá el título del Uruguayo y con la que disputará la Copa.



- Cambios: La Asamblea Representativa de Peñarol eliminó la categoría de socia inscripta. De este modo, ahora la mujeres que se encontraban en esa categoría pasarán al régimen general de socios. Con la antigüedad correspondiente (tres años), podrán votar.