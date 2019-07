Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Visto el resultado que se había dado más temprano era vital no perder estos tres puntos. Tanto Progreso como nosotros veníamos con muchos cambios, producto de suspensiones, lesiones y cuidado por parte nuestra por el trajín y por lo que nos queda el miércoles que viene”, dijo Álvaro Gutiérrez. “Fue un partido durísimo, sobre todo porque ellos nos metieron un gol temprano lo que no nos permitió proponer la estrategia sino que quedamos un poco a merced de lo que ellos hicieran”, añadió.

“Ellos se abroquelaron muy bien atrás. Nosotros teníamos el control de la pelota y aunque llegábamos no lo hacíamos con claridad como para definir bien. Por suerte antes del entretiempo pudimos marcar un gol. Luego en el vestuario corregimos algunas cosas pricipalmente no desesperarnos que teníamos 45 minutos. Y de no quedar regalados atrás. Después por suerte pudimos concretar. Nos vamos contentos de dar vuelta un resultado y de lo que el equipo se entregó. Concretamos cuatro goles que no es poco”.

Y se refirió a los debutantes.“Fueron buenos, teniendo en cuenta que nunca habían jugado todos juntos. Laborda incluso marcando un gol. Magallanes ya tenía experiencia. Y Pastorini tuvo algunas opciones, no las pudo concretar, pero se sacrificó”.