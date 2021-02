Virtud de Giordano en Nacional: la apuesta por Rochet, Martínez, Orihuela y Ocampo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que Nacional no juega bien, es innegable. También lo es que no es un equipo vistoso, pero sí es pragmático, que suele sacar resultados positivos aún jugando mal. No en vano los tricolores continúan teniendo una diferencia apreciable en la Tabla Anual que, de ganarla, le permitiría acceder directamente a la definición del Campeonato Uruguayo.

Una de las virtudes que ha tenido el entrenador Jorge Giordano en la conformación del equipo albo ha sido la elección de determinados futbolistas, a los que les dio confianza, los respaldó y hoy son titulares indiscutidos, al punto que casi nadie se acuerda de cómo se metieron entre los 11 iniciales.

El floridense apostó por Sergio Rochet en una jugada difícil, porque Luis Mejía venía de ser una de las principales figuras en el título del Uruguayo 2019. Apostó por Emiliano Martínez, quien no era tenido en cuenta ni por Álvaro Gutiérrez ni por Gustavo Munúa, que se inclinaba por dos volantes centrales que eran Gabriel Neves y Felipe Carballo. Hoy, estando en condiciones, juegan los tres. El DT también se inclinó por Renzo Orihuela, quien era un desconocido para el gran público, y el joven se ganó la titularidad y demostró en cancha que no estaba “verde”. La última apuesta de Giordano fue la de Brian Ocampo, a quien lo llenó de confianza y por primera vez se está viendo una regularidad en el juego del atacante nacido en Florida. Todas esas decisiones fueron acertadas.

Nacional tiene mucho por mejorar, su técnico también, principalmente en el funcionamiento y en el manejo de los cambios en los partidos. Pero es mérito suyo la elección de estos jugadores.



Sergio Rochet Cuando todos pensaban que Mejía volvería a atajar tras su paso por la selección, Giordano respaldó a Rochet, que venía atajando muy bien. El panameño se enojó e incluso se fue de la concentración.

Renzo Orihuela Con buenos rendimientos se ganó su lugar, a tal punto que obligó a que Oliveros jugara por el lateral izquierdo, cuando muchos lo pedían de defensa central.

Emiliano Martínez Junto al de Rochet, es el gran acierto de Giordano. Ni Gutiérrez ni Munúa vieron su potencial, pero el floridense desde que llegó lo puso de titular.