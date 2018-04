Los violetas siguen vivos en un grupo muy parejo

Eduardo Acevedo acababa de hablar 20 minutos para una radio paraguaya. El tema era el empate a 0 que Cerro Porteño consiguió el martes ante Gremio y la paridad del grupo A de la Copa Libertadores, donde Cerro Porteño tiene 7 puntos, Gremio 5 y Defensor Sporting 4. Monagas, sin unidades, ya está afuera de la pelea. Además, como Cerro Porteño intentó llevarse al técnico violeta en dos oportunidades, su palabra siempre es importante para los guaraníes.



Acevedo aún no había podido ver el video del partido entre paraguayos y brasileños, porque estaba en el Franzini cuando el partido ya se estaba jugando en Asunción. Pero iba a provechar el día libre de ayer para hacerlo.



“Yo pensaba que Gremio se iba a despegar más en el grupo. No hay que olvidar que los tres partidos que jugó Cerro fueron de local. A nosotros lo que nos complicó fue el gol en el último minuto en Asunción contra ellos. Ahora seguimos con el mismo plan, de sacar dos resultados positivos: frente a Monagas allá y ante Cerro Porteño en casa. Nos vamos a jugar la vida con Cerro acá, aunque antes hay que ganarle a Monagas allá, que tampoco va a ser fácil y con un viaje muy complicado. Y luego planificar muy bien el último partido con Gremio de visita. Hay que tener mucho cuidado con los goles, que pueden ser clave”, le dijo Acevedo a Ovación.



El entrenador violeta sabía que el partido con Monagas no iba a resultar sencillo. Y no lo fue. “Teníamos que tomar precauciones, el hecho de que Monagas fuera un equipo despreocupado a mí me inquietaba. Si perdían la pelota, ellos no se hacían problema. Técnicamente son buenos y si los dejás crecer, con los minutos van agarrando confianza”, explicó sobre el rival venezolano al que su equipo debe volver a enfrentar el próximo miércoles en Maturín. “Además, nosotros teníamos la obligación de ganar. Y creo que tuvimos 35’ o 40’ muy buenos”, agregó el estratega.



Para la revancha con Monagas ya podrá contar con Ayrton Cougo, que el martes vio el partido desde la platea.



Los violetas, que el fin de semana ganarán los puntos sin jugar por el Apertura porque les tocaba enfrentar a El Tanque Sisley, vuelven a entrenar esta mañana, lo que repetirán mañana, pasado y el domingo, día en el que viajarán rumbo a Caracas, con escala en Buenos Aires. Debieron cambiar el viaje porque tenían todo arreglado con Copa, que ya no llega a Venezuela.

Facundo Castro y Emiliano Gómez se saludan tras el penal que le hicieron al juvenil. Foto: Gerardo Pérez.