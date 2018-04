El violeta se recopa

Apenas terminó el partido frente a Liverpool, el que ganó con un agónico gol de Ernesto Goñi, Eduardo Acevedo le comenzó a hablar a sus jugadores de Monagas, el rival venezolano que mañana deberán enfrentar en el Franzini.



Es que si bien, la semana pasada Acevedo dividía sus horas en estudiar al negriazul de Pezzolano y a Monagas, no había querido hablarle a sus dirigidos sobre el rival de la Libertadores, hasta que no dejaran atrás el partido con los de Belvedere, tras el cual los violetas siguieron concentrados.



Monagas, cuya delegación llegó ayer a Montevideo en dos grupos, uno arribó de tarde y el otro por la noche, es el rival a vencer en la Copa Libertadores. Cabe recordar, que los violetas tienen un punto en la tabla del grupo A que es liderada por Cerro Porteño. Esa unidad es producto de empate que consiguieron frente a Gremio en el Franzini. Pero luego cayeron ante los paraguayos en el último minuto de un partido que empataban 1 a 1.



Monagas, mientras tanto, está ultimo sin unidades, dado que perdió de local ante Cerro Porteño (0-2) y luego fue goleado por Gremio en Brasil 4 a 0. Así las cosas, los del Parque Rodó necesitan vencerlo dos veces en una semana. Mañana en el Franzini y el miércoles 25 en Maturín.



Los violetas no jugarán el fin de semana por el Apertura, pero sumarán los tres puntos del partido frente a El Tanque. Por lo que están enfocados en la Libertadores. Ayrton Cougo, ya recuperado de su desgarro, reaparecerá mañana frente a Monagas. Podía haberlo hecho ante Liverpool, pero decidieron darle unos días más. Cougo es una pieza muy importante y constante salida al ataque por la izquierda.



Lejos está Acevedo de confirmar el equipo, que podría estar integrado por Reyes, Suárez, Correa, Goñi, Cougo, Cardacio, Benavídez, Rabuñal, Cabrera, Castro y Rivero. Tras el partido de mañana tendrán libre y luego entrenarán hasta el domingo, cuando emprenderán el viaje hacia Caracas.



EL VIAJE. Tuvieron que cambiar el trayecto dado que tenían todo acordado con Copa, pero ahora la aerolínea no entra más a Venezuela. Por lo tanto se irán en Buquebus a Buenos Aires, cenarán en Puerto Madero y harán tiempo hasta la madrugada cuando viajarán desde Ezeiza, en vuelo directo de la compañía Estelar a Caracas. Y de allí en charter a Maturín.

en el franzini Hoy entrenan a puertas cerradas y concentran Las entradas para el partido ante Monagas se venden en Redpagos y Redtickets, y también se podrán adquirir en el Franzini la noche del partido. Precios: tribuna y plata Punta Carretas $ 400 y socios $ 100. Menores de cinco años, libre acceso. Tribuna Ghierra (visitante) $ 800.



Los violetas entrenarán esta mañana a puertas cerradas y regresarán por la noche al Franzini a concentrar. El equipo visitante entrenará esta tarde en el complejo Arsuaga y por la noche reconocerán el Franzini.