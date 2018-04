El violeta es un especialista en el sprint final

"T erminamos sufriendo mucho para lo que fue el trámite del partido. Lo que pasó fue que cuando descontaron, se pusieron en partido y eso generó un ímpetu y un entusiasmo en ellos que hizo que se nos vinieran arriba. Pero nosotros volvimos a ser los del año pasado. Volvió el Defensor que todos queremos”, dijo el capitán violeta Mathías Cardacio al retirarse del Parque Viera.



“Somos el equipo del año pasado, capaz que con más fútbol, agregándole un volante más como Martín (Rabuñal). Pero más allá de volver a ser los del año pasado y de volver a estar en la pelea, lo más importante es que volvimos a encontrar ese fútbol que nos identifica. Volvimos a ser el equipo que queremos ser”, agregó el “Bochita”.



“Venimos de atrás, igual que en el Apertura pasado y vamos a dar pelea. Yo me tengo una fe bárbara. Está el clásico y nosotros tenemos que sumar los tres puntos de El Tanque todavía, así que ¡ojo con nosotros en este momento del año!, justo cuando hay que meter el sprint final”, afirmó convencido Cardacio.







LA COPA. “Estamos acostumbrados a defender las victorias”, dijo por su parte Gonzalo Maulella, quien ingresó desde el banco y anotó el segundo gol. “Ese gol nos dio un poquito de tranquilidad, pero como no pudimos meter el tercero en el segundo tiempo, se nos vinieron arriba después de anotar. Pudimos aguantar. Yo creo que fue justa la victoria para Defensor Sporting”, agregó el defensa, que después del partido frente a Nacional perdió la titularidad, pero eso no le quitó el sueño.



“Eduardo arma el equipo que cree mejor para cada momento. Pone los mejores once. Me ha tocado estar unos partidos afuera y apoyar desde ahí. Pero este grupo es fuerte por eso, el que sale y el que entra siempre están bien. Ojalá que ahora me quede adentro, por suerte hoy me quedó ahí y pude anotar después de un cabezazo de Goñi. Pero sino apoyaré de afuera. Soy un tipo que me gusta trabajar y eso hago en la semana, después es Eduardo el que decide y lo respeto”, explicó Maulella.



Los violetas abrirán la próxima fecha el viernes recibiendo a Liverpool y el martes jugarán con Monagas por la Libertadores. “Teníamos que ganar para quedar arriba en la tabla del Apertura. Y después está la Copa pero estamos bien para pelear en los dos frentes. Tenemos que conseguir los seis puntos frente a Monagas, acá y allá, para posisionarnos muy bien en el grupo”, finalizó el sanducero.

Gómez Durmió por primera vez en el Franzini El juvenil Emiliano Gómez (16 años) concentró el sábado por primera vez con el plantel principal de los violetas. El juvenil, que sorprendió por su calidad a sus compañeros en la pretemporada cuando apareció entrenando con ellos, durmió por primera vez en el Franzini. Los hinchas se ilusionaban con verlo unos minutos en el Parque Viera, pero al final quedó afuera del banco. ¿Será frente a Liverpool?